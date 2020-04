Verónica Ojeda contó que tramitó un certificado de discapacidad para su hijo, Dieguito Fernando Crédito: Captura de pantalla

24 de abril de 2020 • 17:09

"No sabía que podía cocinar tanto. Como muchas harinas y estoy engordando un montón", contó Verónica Ojeda cuando le preguntaron cómo estaba pasando la cuarentena . Además, la ex de Diego Maradona contó que está en su casa de Ezeiza acompañada por su hijo Dieguito Fernando, y que extraña mucho a sus padres. Tampoco puede ver a su novio Mario Baudry, que es asesor del ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires Sergio Berni.

Ojeda explicó que gracias al certificado único de discapacidad que tramitó, puede sacar a su hijo a dar una vuelta de vez en cuando. "Así baja un poco los decibeles. El certificado tiene muchos beneficios porque cubre todo el tratamiento de mi hijo. Y la verdad es que Dieguito está súper bien", indicó la mujer.

Consultada sobre Diego Maradona, contó que hace meses que no sabe nada de él: "Maradona no aparece. Hace muchos meses que no llama a Dieguito ni tampoco se comunicó para saber cómo está pasando la cuarentena. No tenemos relación. Desde que llegamos de México, en mayo del año pasado, lo vio dos veces y no tuvo más comunicación".

Ojeda, que casi siempre esquiva dar detalles sobre el viaje a México en el que convivió con Diego Maradona, se animó a revelar cómo se gestó esa convivencia con el padre de su hijo. "Hace tiempo que mi hijo hace un tratamiento en los Estados Unidos, más precisamente en Miami. Yo tenía que tomar una decisión bastante dura: arriesgarme a ir a tratar a mi hijo a México o ir a Miami, como siempre. Decidí ir a México porque el combo era perfecto: tratamiento, escuela y convivencia con el papá. Fueron cuatro meses intensos. Lo bueno que saco de esa experiencia es que a Dieguito le va a quedar un recuerdo lindo de su papá, con quien compartió por primera vez el día a día. Como mamá hago todo perfecto, separo todo: papá, hermanos, familia. Dieguito es mi prioridad y mi felicidad", contó.

"Hoy mi hijo no tiene relación con su papá ni con sus hermanos. Jana fue la única que llamó para el cumpleaños de mi hijo. Y también llamaron las hermanas de Diego, que siempre están muy presentes, especialmente Lili, y lo valoro mucho y lo agradezco. Todos son grandes y saben lo que hacen. Si tuvieran ganas de relacionarse con mi hijo, podrían hacerlo. Las puertas de mi casa están abiertas siempre. Es mentira que les dije que no podían venir, al contrario. Una de las hermanas de mi hijo pidió que yo no estuviera presente en un encuentro con Dieguito, pero el nene tenía dos años en ese momento y no podía dejarlo con alguien que no conocía. Ahora ya es más grande", señaló Ojeda.

Luego, la mujer explicó por qué decidió regresar antes de México: "Volví para que mi hijo se incorporara a la escuela y continuara su tratamiento en Buenos Aires. Las clases en México ya habían terminado, y Diego había terminado su contrato con Dorados. Y la convivencia era difícil con mi ex, porque cada uno tiene sus tiempos, y los dos tenemos carácter muy fuerte y chocábamos mucho. No daba para convivir en la misma casa ya. Parecia la casa de Gran Hermano. Tiempo después de nuestra vuelta, me cortaron la comunicación con Diego y me bloquearon. Es una lástima, porque se pierde un momento maravilloso e irrecuperable con su hijo. Dieguito me pregunta por su papá y la psicóloga me dijo que le cuente la verdad así que le digo que su papá lo ama y que va a venir a verlo cuando él pueda. Trato de que mi hijo tenga amor en su corazón para con su papá", finalizó.