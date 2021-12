Vuelve Mirtha Legrand: cómo será el esperado regreso de la diva junto a Juana Viale

Cuando mañana, a partir de las 21.30 y por la pantalla de eltrece, comience a emitirse La noche de Mirtha, habrá concluido un largo raid de preparativos, corridas de último momento y protocolos especiales para que el regreso de la diva cuente con charme y perfección. Si cada vuelta de Mirtha Legrand a la televisión generó expectativas, en tiempos de pandemia se redobla el interés debido a sus escasas apariciones públicas.

El programa que el público verá mañana, se grabará esta tarde a partir de las 18, en los estudios La Corte, desde donde también se emite el canal de noticias LN+. Según pudo saber LA NACION, el equipo de producción de La Noche de Mirtha está citado a las 15, con vistas a ultimar la logística en torno a la llegada de la reina madre de la televisión.

En simultáneo, la conductora estará alistándose en su piso de la Avenida del Libertador . Para que Mirtha permanezca solo el tiempo necesario en el estudio evitando así potenciar los riesgos de contagios en tiempos de Covid-19, está previsto que, desde las 13, lleguen a su domicilio particular Héctor Vidal Rivas, su histórico asesor de vestuario y estilismo, y los responsables de su maquillaje y peinado.

A las 17, Mirtha abordará su vehículo producida para salir al aire, aunque no con el atuendo que lucirá ante cámara. El pasado miércoles, el diseñador Claudio Cosano se acercó hasta el domicilio de la estrella para probarle algunas de las opciones de vestuario. Recién antes de maquillarse, la diva decidirá qué se pondrá para enfrentar las cámaras.

“No puedo contar nada, es top secret. Tiene dos vestidos listos, ya que siempre hay uno de back up. Son divinos y ella está feliz, pero ni siquiera yo sé cuál se va a poner”, reconoció Cosano a LA NACION , horas después de haberle probado el outfit a la diva, quien suele ser muy expeditiva a la hora de decidirse por algunas de las sugerencias que le acerca el diseñador. “Desgraciadamente, no voy a poder acompañarla porque estoy con mucho trabajo”, se lamentó Cosano. A Juana Viale la vestirá, como es habitual, el icónico Gino Bogani.

Mirtha Legrand y Juana Viale en la conversación que mantuvieron en el mes de agosto, la última vez que la diva condujo su programa

Cómo será

Este sábado, la conductora volverá a sentarse, por segunda vez en el año, en la cabecera de su famosa mesaza que lleva 53 años en el aire, acompañada por su nieta Juana Viale, quien tomó la posta de sus programas en marzo del año pasado, cuando se decretó el confinamiento preventivo, en medio del desconocimiento generalizado sobre el Covid-19. Contando su presentación del 19 de diciembre del 2020 y la del pasado 28 de agosto, la de mañana será la tercera vez que Legrand pisará el set televisivo en un largo lapso de 20 meses , toda una rareza para una mujer que conoció la frecuencia diaria y que no se tomaba un respiro ni siquiera en los meses de verano.

“Estoy muy emocionada, contenta, feliz... Todo eso junto”, dijo Mirtha Legrand a LA NACION, pocas horas antes de volver a pisar un set. En esa misma charla, la diva se encargó de desmentir que sería la ocasión para ponerle punto final a su extensa carrera profesional iniciada con Los martes orquídeas, su primer protagónico en cine cuando tan solo contaba con 14 años y vivía con su familia en el barrio de La Paternal: “Este sábado no será mi despedida. Simplemente, es un saludo de fin de año y la ocasión para agradecerle a Juanita todo lo que ha hecho”, afirmó categórica.

Tal como se confirmó el miércoles, se sentarán en la mesa Ricardo Darín, Jey Mammon, Diego Torres y Darío Barassi. Desde ya, también habrá un lugar para Juana Viale, quien apoyará a su abuela en la conducción. En principio, será Viale quien abra el programa en soledad para, minutos después, presentar a Mirtha con todos los honores. De todos modos, esta idea puede modificarse con el correr de las horas.

Además varias son las sorpresas que la producción está preparando para agasajar a la reina madre de la televisión, quien, a los 94 años, es la conductora más longeva del mundo en estar al frente de un formato. En diciembre de 2020, su hija Marcela Tinayre y su bisnieta Ámbar de Benedictis la sorprendieron al aire. En agosto de este año, un video de Juana Viale, en cuarentena en un hotel, la emocionó hasta las lágrimas.

A mediados de semana, Nacho Viale regresó de una nueva travesía en moto, esta vez vinculando México con el Cono Sur del continente, luego de una etapa inicial en la que el recorrido fue desde Alaska a México, periplo que realizó en compañía de su padre Ignacio Viale, exmarido de Marcela Tinayre. Ya en Buenos Aires, el productor se puso al frente de la organización del programa.

Mirtha Legrand y su nieto Nacho Viale, productor de los programas de la diva

Protocolos

Como es habitual, a Mirtha la recibirá su equipo de producción y su nieto Nacho Viale, quien, junto a Diego Palacio, es el responsable de StoryLab, la compañía que produce La noche de Mirtha y Almorzando con Mirtha Legrand. Seguramente, como sucedió en ocasiones anteriores, el automóvil de la diva ingrese al edificio para que ella no deba caminar demasiado hasta su camarín. Es en ese trayecto donde todo el personal suele ovacionarla a modo de bienvenida. En pocos minutos, la conductora cambiará su vestuario y se dirigirá al set. A pesar que la situación de pandemia no es tan grave como en meses anteriores, aún con una considerable suba de casos en los últimos siete días, la idea es que Mirtha no se sobreexponga y tenga contacto directo con la mínima cantidad de personas posible. Desde ya, quien ingrese a La Corte deberá cumplir con un hisopado previo.

La voz

La histórica locutora Nelly Trenti, precursora de la televisión argentina, acompaña a Mirtha Legrand desde hace décadas, su voz se ha convertido en un sello estético del programa. En los últimos años, repartía su tarea con la experimentada Adriana Verón, quien también se desempeña en el programa Lanata sin filtro de radio Mitre.

A Trenti le tocaba anunciar el programa, presentar a su conductora y mencionar a los invitados. En tanto que Verón se encargaba de mencionar las marcas de la publicidad no tradicional que se incluye a lo largo de las comidas. Por las mismas razones pandémicas que alejaron a Mirtha del aire, Trenti tuvo que abandonar el ciclo, quedando la locución a cargo de Verón.

En diciembre de 2020, cuando Mirtha volvió a su programa, Trenti también fue de la partida. El pasado 28 de agosto se esperaba que sucediera lo mismo, pero no estuvo quedando la locución a cargo solo de Verón. La propia Mirtha Legrand reprochó al aire la ausencia de su “voz institucional”. “¿Es una cuestión de plata? Yo le pago”, refunfuñó la estrella al aire.

¿Qué sucederá hoy? Esta vez, Nelly Trenti fue citada a los estudios La Corte, aunque no está confirmado si se encargará de cumplir con su rol profesional o si será presentada con honores para saludar a Mirtha. Se espera que arribe a los estudios de la calle Fraga, a las 16.30, y no se descarta que esté acompañada por otra locutora ya que Adriana Verón, al grabarse el programa un viernes, algo inusual en la logística del ciclo, no pueda concurrir a cumplir con su tarea.

El menú

La chef Jimena Monteverde será la encargada de preparar la entrada, el plato principal y el postre. Tal como pide Mirtha, la idea es que sean recetas apetitosas, sin rebusques y lindantes con la tradición. Según trascendió, Monteverde estaría decidida por el risotto como propuesta principal y coronar la cena con alguna confitura a base de merengue.

Tanto Juana Viale como Monteverde tendrán un fin de semana agitado, ya que este sábado se grabará la emisión de Almorzando con Mirtha Legrand que saldrá al aire el domingo y las presentaciones, llamadas copetes en la jerga televisiva, de los mejores momentos del año que se verán el domingo 26 de diciembre. En tanto, este domingo, Juana Viale registrará la emisión de La noche de Mirtha, con la presencia de invitados, que saldrá al aire el día de Navidad.

Esta logística comprimida le permitirá a Viale desligarse del programa a partir del lunes y poder comenzar a abocarse a la temporada de teatro que realizará en Uruguay durante el verano, encabezando el elenco de la obra El ardor, con dirección de Luciano Cáceres.

Jimena Monteverde cumple con su rol de chef y le suma gracia al programa captura de video eltrece

El futuro

Si la grabación, que se espera sea realizada en tiempo real, comienza en el horario previsto de las seis de la tarde, debería culminar pasadas las 20, momento en el que la diva se tomará la habitual fotografía con sus invitados, saludará a su equipo, volverá a cambiarse y partirá hacia su piso de Palermo, cerrando un año atípico, pero con la felicidad de haber podido vincularse con su público, ese mismo que la saludó cada vez que concurrió a aplicarse sus tres dosis de la vacuna contra el Covid en el Centro Islámico de la avenida Bullrich, cuando cumplió con los compromisos electorales de este año en la sede de La Rural o cuando asistió al teatro Astral para presenciar, junto a su nieta, la función de la comedia Dos locas de remate, protagonizada por Soledad Silveyra y Verónica Llinás.

Conocida es la afición de la diva por su trabajo, con lo cual esta noche misma estará pensando en cómo será su 2022. Lo imprevisible del desarrollo de la pandemia hace que toda previsión sea solo un deseo bienintencionado.

Es prácticamente un hecho que los programas volverán el año próximo a la pantalla de eltrece, aunque aún no hay una fecha exacta prevista para el debut. Este año, Nacho Viale confirmó la fecha de inicio de la temporada tan solo unos días antes del estreno, sorprendiendo incluso a los integrantes de su equipo. Algo similar sucederá este verano, ya que habrá que esperar al mes de febrero para tener algunas precisiones al respecto. Si bien, este año la temporada se inició el 27 de marzo, la fecha que suena para el inicio del año número 54 del programa es la del 12 de marzo. Aunque ella prefiere dedicarse a su rol de actriz, lo cierto es que, en principio, sería Juana Viale quien volvería a dar el puntapié inicial del legendario formato hecho a la medida de su abuela. Mal no le fue.

Si bien, en términos de rating, el programa PH, su competidor de los sábados, y La peña de morfi, con quien se enfrenta los domingos, han logrado promedios un poco más altos, lo cierto es que los números de este año de La noche de Mirtha y de Almorzando con Mirtha Legrand fueron buenos y cumplieron con las expectativas de Nacho Viale y de Adrián Suar, responsable de conducir los destinos de eltrece. De todos modos, contar con los formatos de Mirtha Legrand en la grilla es también una apuesta a la relevancia de tener a una figura de su talla en las huestes del canal, sin que eso signifique superar las marcas de Telefe. La diva y Marcelo Tinelli son los nombres más valiosos, en términos de estelaridad, con los que cuenta la emisora , aunque no siempre eso se vea acompañado por los arbitrarios números del rating.

Adrián Suar fue uno de los invitados estelares que pasó por La noche de Mirtha, con la conducción de Juana Viale

Con todo, La noche de Mirtha y Almorzando con Mirtha Legrand terminan una temporada con invitados que llamaron la atención. Desde la presencia del expresidente Mauricio Macri hasta el actor Pablo Echarri, pasando por Horacio Rodríguez Larreta y Pampita Ardohain.