Nervios, emoción y grandes invitados: todos los detalles del regreso de Mirtha Legrand a la televisión

“Estoy muy bien, con mucha emoción”. Mirtha Legrand no esconde sus sentimientos al momento de hablar sobre cómo se prepara para su regreso a la televisión. A casi dos años de retirarse de sus dos ciclos en eltrece -La noche de Mirtha y Almorzando con Mirtha Legrand- debido a las medidas de prevención tomadas por el avance del Covid-19, la diva prepara una vuelta para despedir el 2021 en pantalla.

” Dos años hace que no estoy en el aire, ¡no es fácil la vuelta! ”, aclaró en diálogo con LA NACION, dando cuenta que sus 50 años en la televisión aún dejan lugar para sentir nervios y ansiedad. La conductora adelantó también que Claudio Cosano será el encargado de vestirla para esta especial ocasión y que, además de una serie de importantes invitados, su nieta Juana Viale también será de la partida. “¡Sí, la invité a la mesa!”, confirmó. La protagonista de EDHA se hizo cargo de la conducción de sendos programas desde mediados de marzo de 2020, cuando Legrand decidió recluirse en su casa tras declararse la pandemia, por encontrarse dentro del grupo etario de riesgo.

La mesa de la edición especial de La noche de Mirtha contará también con las presencias estelares de Ricardo Darín, Darío Barassi y otro personaje cuya identidad aún no ha transcendido. La grabación del programa se realizará este viernes por la tarde, y podrá verse al día siguiente, a las 21.30. Fue la misma Legrand la encargada de anunciar que regresaba a la televisión este fin de semana, novedad que fue luego confirmada por su nieta, quien agregó que el programa contaría con muchísimas sorpresas y que ella misma sería una de las invitadas a la mesa. La cabecera, por supuesto, quedará para la diva.

Desde que se declaró la pandemia, Legrand regresó al set televisivo en dos oportunidades. La primera de ellas fue el 19 de diciembre de 2020, cuando compartió una emotiva cena televisada con Juana Viale y Marcela Tinayre; el 28 de agosto pasado, en tanto, retomó su lugar luego de que su nieta regresara de Europa y se viera obligada a cumplir con el aislamiento previsto para quienes regresaban del exterior. Carolina “Pampita” Ardohain, Baby Etchecopar, Jonatan Viale y Fernán Quirós fueron los invitados en esa ocasión.

“Muchas gracias, que emoción, no me hagan llorar. A Juanita, ‘gracias mi amor’. Tanto me pedían: ‘Volvé Mirtha, te queremos ver, volvé a la televisión’, que acá estoy. Con un poco de nervios porque hace un año y medio que no hago televisión”, fueron las palabras de Legrand al ingresar al estudio de La Corte en el que se grabó el envío. “Esta pandemia, qué horror. ¿Saben cuánto estuve encerrada? 300 días sin salir de casa. Eso no le hace bien a tu espíritu, a tu cuerpo. Un día estaba tan rara, yo vivo con Elvira, siempre hablábamos hasta que un día no teníamos más tema. Yo soy grande, pero soy vital, me gusta la vida. Bueno, estaba tan mal que llame a un neurólogo y le dije: ‘Doctor, yo quiero ser la de antes’. ¿Y saben qué me dijo? ‘Trabaje’ Y aquí estoy. Es la mejor terapia”, señaló luego, notablemente emocionada.