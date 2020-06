Fuente: LA NACION - Crédito: Alejandro Guyot

Carolina Pampita Ardohain vuelve a la televisión . El próximo lunes 29 de junio , la modelo volverá a encabezar el ciclo Pampita Online , programa que la tuvo como conductora en la señal Net TV hasta finales de marzo y del que se despidió, entre lágrimas, al inicio de la cuarentena tras la irrupción de la pandemia.

Todavía no han sido confirmados los nombres del equipo de panelistas que acompañará a Pampita en esta nueva etapa. Sin embargo, la producción afirma que se están manteniendo contactos "con todas las personas" que desempeñaron ese papel en el inicio de la temporada 2020. Entre ellos figuraban Rocío Guirao Díaz, Barbie Simons, Gabriel Oliveri y Lucas Piñeyro. "Están abiertas las negociaciones y se espera que puedan empezar a definirse a partir de la próxima semana", indicaron a LA NACION, contemplando que algunas personas están valorando el hecho de que tienen que movilizarse hasta la productora y de que las condiciones de trabajo se desarrollarán dentro del actual contexto sanitario.

En los próximos días se terminará de definir al equipo de panelistas que acompañarán a la modelo en el programa

Respecto al retorno del programa en tiempos de confinamiento, la productora confirma que durante las grabaciones se mantendrá el mismo protocolo que se está utilizando para el resto de las producciones. Las instalaciones en donde se graba Pampita Online cuentan con un servicio de sanitización que tres veces por semana realiza los pertinentes trabajos de desinfección de todos los espacios del estudio. Además dispone de dos máquinas de ozono en las zonas de ingreso y salida "para que la gente pase por ahí antes de ingresar a trabajar y después", señalaron.

"También se toma la temperatura corporal a todas las personas cuando ingresan, se dispone de alcohol en gel en todos los espacios y el uso de barbijos es obligatorio para circular (cuando están en vivo no se utilizan por los micrófonos)", sumaron.

La producción confirma que están en marcha todos los preparativos para la vuelta. El panel va a estar en el piso "funcionando con la mayor normalidad posible" y, en las ocasiones en que amerite, está previsto contar con la participación de invitados a distancia mediante comunicaciones virtuales. "Como siempre, estamos armando el mejor equipo para que acompañe a Carolina. Quizás se establezca una rotación más dinámica para que esté acompañada por un número más reducido de personas por día, pero eso se está valorando", apuntaron.

En su despedida del programa, a finales de marzo, la modelo se despidió entre lágrimas

Cuando Pampita decidió, a finales de marzo, suspender su participación en el programa, en su decisión influyeron ciertos temores surgidos de su historia personal y del recuerdo de los difíciles momentos atravesados, tras la muerte de su hijo Blanca. "Me costó venir a trabajar toda la semana", contaba la modelo una semana después del inicio del nuevo ciclo y revelando que sentía mucho miedo de contraer la enfermedad y de contagiársela a algún ser querido.

"Si desde arriba les dicen que no salgan de su casa, no salgan. Nos tenemos que cuidar entre todos. Me sorprende hablar con gente que sigue saliendo a hacer compras, a ver muebles, a verse con amigos. Nosotros podemos reaccionar a tiempo. La gente no prestó atención. Lo ven como algo lejano, como algo imposible, como si se tratara de una película. Esto puedo pasarnos a nosotros también. No nos está pasando hoy, pero si no reaccionamos, si no hacemos las cosas bien, nuestro sistema de salud no tiene las herramientas para reaccionar. Si nos contagiamos todos a la vez, van a tener que elegir a quién salvar ", explicaba entonces.

Sobre el futuro del programa, también había dicho: "No sé si va a continuar, si van a poner otra conductora o si van a poner otra cosa en este horario, pero arrancamos el lunes con una situación -porque este programa es grabado- y con las horas todo fue cambiando. Tal vez se podía estirar un poquito más el elástico o tal vez decir ´una semana más´, pero yo prefiero llegar hasta acá".

Sin embargo, ahora, con todas las precauciones y medidas de higiene y seguridad indicadas que se están adoptando en el estudio, la confirmación de su vuelta a la pantalla ya es un hecho.

