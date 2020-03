Harta de esperar, Yanina Latorre hizo un escándalo en un cajero automático

La panelista de LAM tuvo un altercado con un hombre en un cajero automático y llamó a la policía Crédito: Instagram

28 de marzo de 2020 • 14:06

La angustia e incertidumbre de vivir en cuarentena, las denuncias a aquellos que la incumplen o las peleas en los comercios porque algunos de los clientes no quiere acatar las reglas impuestas por el Gobierno, son moneda corriente por estos días. En las últimas horas, Yanina Latorre fue protagonista de una situación confusa en un cajero automático que incluyó gritos, denuncias y la presencia policial en el lugar.

¿Qué pasó? La panelista de Los ángeles de la mañana estaba esperando para ingresar a un cajero automático y tuvo un fuerte altercado con un hombre que, al parecer, no se retiraba del mismo. "Estoy tan harta que me denuncien con mentiras que ahora empecé yo a denunciar. Estoy enloqueciendo en cuarentena, me pudrí de las pavadas que ponen sobre nosotros que estamos laburando", expresó el viernes en su programa.

Ante la mirada atenta de sus compañeros de panel, Latorre comenzó con su relato: "Ayer fui al cajero automático cuando salí de acá, de camino a casa. Tenía que depositar un cheque que me había quedado de la semana pasada. ¡Tengo terror de quedarme sin plata! Cuestión que adentro había un señor con un perro, que ya no se puede entrar con perros al banco. En los cajeros, vieron que hay varias máquinas, solo andaba una justamente para que no se acumule gente. Pasaron 10 minutos, 15, 20, una hora y el señor no salía. Entro y le pregunto si estaba bien. Me dijo que sí, que estaba depositando plata. Yo pensé que estaría depositando los sueldos de toda una empresa por lo que tardaba", argumentó con cierta ironía.

"Se empezó a hacer una cola eterna, todo el mundo se empezó a quejar porque se supone que los trámites tienen que ser cortos, concisos y rápidos. Adentro del cajero había una persona esperando que tampoco cumplía con la distancia de un metro y medio o dos que hay que mantener", agregó indignada.

Cansada de la situación y la extensa espera, la mediática decidió llamar a la policía. "Vino un patrullero, entró y lo sacó. Obviamente cuando salió se me quejó a mí y tuve un pequeño cruce con el señor. Le explicaron que no podía estar con el perro ahí adentro y que eran trámites cortos. Lo entendió y se fue", reveló mientras aclaró que nunca hubo violencia ni forcejeo.

Sin embargo, el tema no terminó ahí. Mientras Yanina seguía esperando su turno para realizar su trámite, vio como este hombre regresaba nuevamente al lugar. "Dio una vuelta manzana con el perro y volvió a la cola. Obvio que llamé a la policía otra vez. Vino de nuevo, le volvió a decir lo mismo, él se fue y no volvió más. Debe haber esperado que me vaya para poder volver", concluyó enfurecida.