Tras años de rivalidad y chicanas, Yanina Latorre llevará a la Justicia a Beto Casella Fuente: Archivo

26 de mayo de 2020 • 13:25

La rivalidad entre Beto Casella y Yanina Latorre data de hace tiempo. Sin embargo, el informe que hizo Bendita sobre la supuesta estafa detrás de las polémicas maquinitas , donde se mencionaba a la panelista de LAM como parte del negocio, incrementó el conflicto entre ambos .

Tras un ida y vuelta en ambos programas y un posterior cruce en vivo bastante intenso, la mujer de Diego Latorre decidió iniciarle acciones legales al conductor y a todo su equipo. De hecho, fue en ese intercambio en vivo que la panelista le advirtió al periodista sobre su decisión , mientras buscaba su celular para escribirle a su abogado Fernando Burlando.

Esta mañana y mientras trataban los temas de la agenda del día, la angelita contó que, en el día de hoy, Casella recibirá una notificación de su parte. "Salgo de acá y voy al correo. Para los que andan diciendo que Burlando no manda carta documento, ya la hizo y va contra el canal, el dueño del canal, el conductor, la producción y los panelistas", comentó con tono amenazante.

Sin embargo, la rubia no habló más del tema hasta el corte, donde se expresó en un vivo para las redes del programa. Mientras mostraba y agradecía su look del día, Latorre indicó: "Todo muy bien. Pasando una cuarentena hermosa, divirtiéndome. Ahora me voy al correo. Tengo que mandar una carta documento, es la primera vez que mando una".

Mientras su compañero Martín Candalaft le preguntaba cómo eran los pasos del trámite, sin muchas certezas la mediática imaginó el procedimiento: "Hago la cola, entro con el formulario impreso y la mando". Sin embargo, en medio de la explicación, se dio cuenta de un inconveniente: "Ay, tengo que sacar plata del cajero, no tengo plata. Es que en la cuarentena no gastas, viste". Al tiempo que sus compañeros hacían cuentas de cuánto podría salir el trámite, Latorre se sorprendió al saber que el monto rondaría entre los 600 y 800 pesos: "Ah, carísima me está saliendo. Es el primer gasto fuerte. ¿No hay carta documento canje?", bromeó segundos antes de volver al aire.