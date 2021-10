Víctor Laplace, su relación con la muerte y la revelación de uno de los momentos más oscuros de su vida: “Mi hijo me salvó la vida”

Sosegado, reflexivo, sin el vértigo de otros tiempos, parando la pelota y pensando antes de tomar la siguiente decisión. En su paso por P.H. (Podemos hablar) junto a Brenda Asnicar (protagonista de una polémica por su atuendo), Patricia Echegoyen, Benjamín Amadeo y Ronnie Arias, Víctor Laplace se emocionó hasta las lágrimas en varios momentos de la charla. El pasado, el presente, la familia como cable a tierra y motor de la existencia, y una relación con la muerte que lo acompaña (de diferentes maneras) desde muy joven.

“En 1974 muere Perón, y en el 75 viene la Triple A -recordó en relación a uno de los momentos más oscuros de su vida-. Ahí siento que el peronismo tiene sus deudas. Yo estaba filmando con Leopoldo Torre Nilsson la película La guerra del cerdo y pasa un tipo en una bicicleta con una carta para mí que decía: ‘Si no te vas en 48 horas sos boleta’. Tenía para irme a España o a México”.

El actor eligió el segundo de los destinos, por ser también donde pensaba que podía tener una continuidad laboral y un marco de contención. Pero esto último no pasó: “Cuando llegué a México empecé el derrape, mal. Estaba muy triste y muy angustiado así que todo lo que venía yo me lo tomaba. No soy ni fumador pero hacía cualquier cosa para hacerme daño, algo muy loco, muy jodido. No tenía salida y allá no tenía a nadie. No fue una decisión tomada por ganas, sino por descarte”.

El calvario del actor comenzó en 1975 y continuó hasta 1981, solo con una luz a la que seguir y aferrarse, su hijo. “Mi hijo me rescató -dijo con lágrimas en los ojos-. Me cuesta hablar de esto pero estaba solo y con ganas de irme de este mundo. Pensé en Damián y eso me salvó porque yo me iba al carajo. Fueron cinco años en pedo todo el día, fue terrible”.

De regreso en la Argentina, con la democracia llegó el trabajo y también la consolidación de su carrera como actor. Sin embargo hoy, a los 78 años, Víctor siente que es momento de parar la pelota. Lo hecho, hecho está y, en sus propias palabras, tal vez no le alcance el tiempo de vida para hacer todo lo que tiene pendiente: “Hago un ejercicio bárbaro trabajando mucho con la boca por esta afonía que tengo. Quise venir porque me parece que tenía que venir. La muerte no es un tema para mí, porque desde hace mucho tiempo entendí que al momento de irse tiene que devolver más o menos lo mismo que fue. Devolver este cuerpo que nos dieron de la manera más limpia que se pueda es una tarea maravillosa. Tengo cuatro o cinco proyectos a los que sé que no voy a llegar”.

Laplace describió su futuro inminente, cada vez más alejado de los escenarios, pero a la vez en paz con su pasado y ávido del futuro: “Hiciste bien en retirarte, en salirte del centro de la escena suavemente. También estuvo bien que te hayas quedado en Tandil, plantando los árboles que te gustan tanto. Te llaman, pero ya no tenés la misma memoria que antes, entonces te cuesta mucho aprender los textos. Ya no sos un problema para nadie. Me gustaría seguir viendo a mi nieta crecer, y a mis hermanos que los amo”, se dijo a sí mismo, imaginando cómo será su vida en unos años.

A la hora de enumerar sus trabajos actuales, Laplace demostró que, a pesar de sus deseos de parar la pelota, la actuación es algo que no podrá nunca dejar del todo: “Estoy haciendo Perón responde, capítulos de 3 o 4 minutos, que intenta recuperar la memoria de lo hecho por el peronismo, especialmente durante el primer gobierno, de 1945 en adelante. El país estaba en unas condiciones determinadas y el peronismo con Perón y Evita decide ‘hacer cosas’. El dicho ‘Donde hay una necesidad hay un derecho’ me parece que fue una de las cosas más importantes del primer gobierno de Perón. Él fue un estadista muy extraordinario, que sacó al pueblo de la esclavitud, sobre todo en esos años. También estoy haciendo la obra Rotos de amor. Y ahora empiezo una película policial muy interesante que se llama El hombre inconcluso. También está el festival de cine de Tandil que hago desde hace 18 años. Y Rotos de amor también va a ser una película que voy a dirigir”.