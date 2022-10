“Se fue un hermano”: el desconsolado llanto de un camarógrafo en vivo por la muerte de César Mascetti

escuchar

El histórico conductor de Telenoche (eltrece), César Mascetti, falleció este martes a los 80 años, producto del avance de un cáncer de hígado. Sus amigos, familiares y colegas de profesión se volcaron en homenajes y sentidos mensajes a través de las redes sociales y en las cadenas de televisión, donde figuró como un referente para muchos de ellos y compartió extensas coberturas. Uno de sus compañeros, el camarógrafo Hernán Ramos, se quebró al ofrecer unas palabras de despedida: “Se fue un hermano”.

La noticia, confirmada por los canales eltrece y TN y a través de un comunicado oficial de la municipalidad de San Pedro, conmocionó al mundo del periodismo. Junto a su pareja desde hacía 44 años, Mónica Cahen D’Anvers, consagró una dupla histórica en el noticiero Telenoche. Al comienzo del noticiero del mediodía de eltrece se le realizó un homenaje al conductor.

El camarógrafo Hernán Ramos se quebró al recordar a César Mascetti.

En Mediodía Noticias (MN), el camarógrafo Hernán Ramos recordó todo lo que compartió con Mascetti y aseguró que aprendió mucho de él, como profesional y como persona. Pero no pudo contener la emoción y expresó un desconsolado llanto mientras hablaba de su compañero. “Es un día muy triste. Estamos todos conmovidos. Tenemos un grupo de cámaras y estamos todos hechos mier... Me quiebro, perdón”, dijo.

A pesar de tener que detenerse en varias ocasiones por la emoción, Ramos prosiguió: “Era un tipazo. Salíamos a laburar para Nave César y terminábamos en los carritos de la Costanera. Nos llamaba y decía: ‘Muchachos, vamos a comer’”.

Una anécdota de fútbol “muy risueña”

El camarógrafo insistió en contar una anécdota “muy risueña” por la que aquellos entendidos de fútbol se morirían de risa. “Todos los miércoles iba al entrenamiento de Gimnasia y Estudiantes, en el año 96, y estaba [Timoteo] Griguol, el técnico del equipo (Gimnasia). Un día me dijo: ‘Che, decile a Mascetti que nos mande naranjas para los muchachos’. Le dije a César y enseguida me dijo: ‘El miércoles que viene te traigo’”, relató.

Y agregó, entre la emoción: “Las pasé a buscar y eran cuatro o seis cajones de naranjas y las llevé al entrenamiento. ¿Qué pasó? Gimnasia ganó, así que se hizo una cábala y todos los miércoles tenía que ir a buscar las naranjas para llevarles”. “Después, Mascetti me dijo: ‘Che, decile a Griguol que de Córdoba mande salame de Caroya’. Entonces iba con naranjas para allá y con salame para acá”, apuntó.

EL Martín Fierro en el rubro Noticiero para Telenoche el 22/6/99 TONY GOMEZ

El camarógrafo también recordó un emotivo momento luego de que lo balearon durante una cobertura. “Ese año, recibimos el Martín Fierro de Oro y César me lo dedicó. Así que tengo el recuerdo... No puedo hablar”, relató, y volvió a quebrarse por la emoción. Y concluyó: “Como festejo por el galardón, invitó a todo el noticiero a comer a su casa en San Pedro, con las familias. ¿Se acuerdan? Éramos una multitud y no tuvo reparo en invitar a todos. Que Dios lo tenga en su gloria, se fue un hermano”.

LA NACION