El conmovedor mensaje de despedida de Mirtha Legrand a César Mascetti: “Le prometí visitarlo, lamento no haberlo hecho”

Mirtha Legrand se mostró conmovida por la muerte de su colega César Mascetti, el histórico conductor de televisión con el que compartió varios momentos de su carrera. Un cáncer de hígado irreversible terminó con la vida del legendario presentador de Telenoche, al que la diva de los almuerzos describió como “un personaje encantador”.

En diálogo con el periodista Juan Etchegoyen (Radio Mitre), Legrand sostuvo que el fallecimiento del periodista la impresionó y recordó las veces que el destino los cruzó en la TV. “Me impresionó mucho, ¡era un personaje encantador! Estuvimos en eltrece muchos años, ¡también Mónica (Cahen D’Anvers)! ¡Inclusive en algunas vacaciones mías me reemplazó en los almuerzos!”, rememoró la conductora.

El fuerte mensaje de despedida de Mirtha Legrand a César Mascetti (Foto: Twitter @JuanEtchegoyen)

“Su gran amor fue Mónica”, sostuvo Mirtha en el chat que publicó Etchegoyen en sus redes sociales. La diva a su vez se lamentó por no haber cumplido su promesa de ir a visitar a la pareja a San Pedro, el lugar donde vivían desde su retiro de los medios de comunicación, allá por 2015.

“Las veces que he hablado con Mónica le prometía que iría a visitarlos a su propiedad y lamento tanto no haberlo hecho cuando estaban los dos en medio de sus naranjas y duraznos maravillosos”, dijo “La Chiqui” y agregó una sentida reflexión: “En fin, no hay que dejar pasar, ¡hay que hacerlo!”.

Mirtha Legrand se mostró conmovida con la muerte de César Mascetti (Foto: Archivo)

“¡Se fue ese sampedrino encantador!”, exclamó Legrand y le envió un saludo especial a Cahen D’Anvers. “Un beso fuerte para Mónica. Va a ser muy duro para ella. Como yo digo siempre: ‘la vida está hecha de presencias, no de ausencias’”, escribió y culminó: “QEPD, para él todo honor y toda gloria”.

El fallecimiento de “El Gaucho” -tal como lo llamaban sus amigos y familiares- fue confirmado oficialmente a través de un comunicado de la municipalidad de San Pedro, donde Mascetti nació el 9 de diciembre de 1941.

“La Municipalidad de San Pedro comparte, con gran tristeza, el fallecimiento del periodista César Mascetti. Su enorme trayectoria en los medios de comunicación, su historia ligada a la prensa sampedrina a través del periódico de su padre El Independiente y su vínculo con la producción de la zona a través de La Campiña son solo algunas de las tantas razones por las que su figura es parte de la historia de los sampedrinos”, escribieron en la misiva.

César Mascetti murió en San Pedro a los 80 años (Foto: Rafael Calviño) Rafael Calviño

“A Mónica, su gran compañera, a su familia y a todos sus seres queridos, hacemos llegar las condolencias en nombre del Intendente Municipal Ramón Salazar, el ex Intendente Cecilio Salazar y todo el gobierno de nuestra ciudad”, agregaron y sumaron una foto del periodista junto a Cahen D’Anvers.

Según pudo saber LA NACION, Mascetti comenzó a sentirse mal hace un mes y, tras la realización de una serie de estudios, se determinó que padecía cáncer de hígado. Fue internado en el Instituto Alexander Fleming y, luego de determinarse que el cuadro era irreversible, el periodista le solicitó a su familia regresar a San Pedro. Allí se encontraba desde el viernes, rodeado de sus allegados.

Mónica Cahen D'Anvers y César Masetti, una pareja legendaria de la TV (Foto: Estudio Luchia Puig) Estudio Luchia Puig

Los restos de Mascetti no fueron velados y ya descansan en el cementerio de San Pedro. En una íntima y conmovedora ceremonia se le dio el último adiós al recordado conductor. En medio de las lágrimas, Sandra Mihanovich -la hija de Mónica Cahen D’Anvers- leyó una emotiva carta escrita por el periodista antes de su partida.

“Me estoy muriendo en San Pedro rodeado de durazneros en flor y de naranjos que esperan su turno para dejar caer sus pétalos e inundarnos a todos de perfume. Estoy en el medio del campo caminando con mis perros que perciben desde hace días lo que van a pasar. Estoy mirando el río escuchando las campanas que escuchaban mis abuelos, estoy por ver volar a las palomas que cubrirán el cielo como todas las tardecitas. Dentro de poco me llevarán con ellas para enseñarme el camino”, escribió el maestro del periodismo argentino previendo su inminente desenlace.

El último adiós a César Mascetti: emotiva despedida de familiares y amigos en el cementerio de San Pedro (Foto: Ricardo Pristupluk) Ricardo Pristupluk

En las siguientes líneas, Mascetti reveló cómo estaba atravesando sus últimos días de vida: “Me estoy muriendo en San Pedro a los 80 años, en donde siempre quise morir junto a la mujer que amo, abrazado a mi familia, qué más puedo pedir. Me estoy muriendo en paz con la satisfacción del deber cumplido. César, 12 de septiembre 2022″, concluyó Mihanovich ante el aplauso generalizado de todos los presentes y una Mónica Cahen D’Anvers, que acariciaba el cajón entre lágrimas.

LA NACION