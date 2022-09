Terror y suspenso: tiene solo ocho capítulos, está basada en hechos reales y es furor en Netflix

Las películas de terror y misterio suelen tener un gran recibimiento en Netflix. Así lo demostró el éxito de la miniserie El diablo en Ohio (Devil in Ohio), que, tras estrenarse el pasado 2 de septiembre, este martes ocupa el primer puesto en el ranking de series más vistas en la Argentina dentro de la plataforma de streaming.

En un total de ocho capítulos que rondan los 45 minutos, el suspenso está a la orden del día. La doctora especialista en Psiquiatría Suzanne Mathis (interpretada por Emily Deschanel) está decidida a proteger a una paciente sin identificación que escapó de una misteriosa secta y la recibe en su hogar, junto a su familia, hasta que aparezca una casa de acogida para ella. Pero pronto, verá que la joven supone un peligro para sus seres queridos. Su esposo Peter (Sam Jaeger) y sus hijas Helen, Jules y Dani estarán en una constante alerta.

'El diablo en Ohio' alcanzó el primer puesto en series más vistas de la Argentina.

El misterio que esconde la paciente Mae Dodd, a quien da vida Madeleine Arthur, se basó en la novela bestseller con el mismo título, escrita en 2017 por la autora canadiense Daria Polatin, que también codirigió la serie, junto a Steven Adelson y John Fawcett. Entre los protagonistas, aparece Gerardo Celasco, como el detective López; Alisha Newton, como Helen; y Xaria Dotson, como Jules.

Pero también se conoció una peculiaridad que aumentó la intriga de los espectadores de la serie filmada en Vancouver: estaría inspirada en hechos reales. La misma autora de la novela reveló a Tudum (Netflix) que la historia se basó en una historia verdadera, pero que el culto retratado es completamente ficticio: “Lo inventamos todo”, expresó.

Y apuntó: “Realmente tomé esto como una tarea emocionante para crear algo que sea único y personalizado, pero que también se sienta real. Escribimos documentos sobre el culto, que compartimos con nuestros jefes de departamento y con nuestros equipos creativos, para que todos estuviéramos en la misma sintonía”.

“No te la podés perder”

Las críticas a la miniserie no se hicieron esperar. La plataforma cinéfila Filmaffinity recogió los comentarios sobre la historia que divaga entre lo terrorífico y lo inquietante. Karina Adelgaard, de Heaven of Horror, dio la máxima puntuación y apuntó: “Si te gustan las historias sobre sectas y el lado más oscuro de la religión y la sociedad, no te la podés perder”.

Daniel D’Addario, de la revista Variety, adhirió: “Parece escrita tan a prisa, que sus costuras se muestran demasiado claramente, lo que no quiere decir que sea aburrida. Tiene una desvergüenza que entretiene”. Por su parte, Joel Keller, escribió en Decider: “Una serie perfectamente correcta, que seguramente entretendrá al espectador durante sus ocho episodios”.

La doctora Suzanne Mathis está decidida a proteger a una paciente sin identificación que escapó de una misteriosa secta. Captura de video

Junto a la exitosa serie, la plataforma de streaming lanzó varios estrenos en este mes. Uno de ellos es la primera temporada de No eres nada especial (You’re Nothing Special), una producción española de seis episodios que narra la vida caótica de Amaia, que cambia cuando la joven descubre que heredó unos poderes de su abuela.

Además, los usuarios de Netflix podrán disfrutar también de la quinta temporada de Cobra Kai, la miniserie El rey: Vicente Fernández o la primera temporada de Santo.