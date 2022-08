La polémica escena de House of the Dragon que dejó a los espectadores en shock: “Un tremendo nudo en el estómago”

Los espectadores de Game of Thrones están acostumbrados a escenas de violencia y asesinatos en la serie. Pero el primer episodio de su precuela, House of the Dragon, desató una oleada de críticas tras una secuencia muy gráfica y traumática del parto de una de las intérpretes, que dejó a los seguidores de la serie en estado de shock. Además, pidieron que se añada una advertencia al inicio del episodio.

La precuela llegó pisando fuerte a HBO Max, el pasado 21 de agosto, y siguió el éxito de la serie que precede. Así, se convirtió en el estreno más visto en la historia de la plataforma de streaming en América Latina, que cuenta hasta el momento con más de 20 millones de espectadores. Además, ya se anunció que tendrá una segunda temporada.

La escena del parto de la reina Aemma Arryn en el primer episodio. Twitter: @shannonlada

Pero hubo una escena durante el primer episodio que desconcertó a los espectadores. La actriz Sian Brooke interpreta un traumático parto en la piel de la reina Aemma Arryn. Los gritos de dolor, el desconcierto y la desesperación por no saber qué está sucediendo mientras su marido, Viserys Targaryen (Paddy Considine), toma la decisión de realizar una cesárea con la mujer consciente para intentar salvar al hijo de ambos; reinan en la secuencia, que los usuarios de las redes sociales señalaron como “violenta”.

El deseo del rey por tener un hijo varón concluye en la muerte del bebé y de su madre. “Me generó un nudo en el estómago tremendo”, expresó una usuaria en Twitter. Y prosiguió: “No sé si en algún momento superaré lo ocurrido con Aemma. Me pone muy mal pensar en el miedo, la confusión y el desamparo que debió sentir, además del dolor físico...”.

Los usuarios de Twitter apuntaron la violencia de la escena. Twitter: @DonSabroso_

Además, pusieron sobre la mesa el papel de la mujer en aquella época y cómo lo representa la escena. “Pierden el punto si su conclusión es que Viserys no tenía otra opción. La secuencia funciona porque centra la impotencia de Aemma, que no sabe qué sucede, y que es tan irrelevante que nadie piensa en decirle que fue sentenciada a morir mientras grita”, relató otra. “Otra mujer que es considerada como mero objeto para la reproducción, sin respeto”, advirtió una tercera.

Reclamo por una advertencia

Los usuarios de las redes sociales manifestaron la necesidad de incluir un mensaje de advertencia al inicio del episodio. Miguel Sapochnik, el director de la precuela, señaló al medio BBC News que su equipo consultó a “la mayor cantidad posible de mujeres” sobre el grado de violencia de la escena del parto para decidir si mantenerla en el episodio.

Los usuarios de Twitter señalaron el papel de la mujer en la escena. Twitter: @shannonlada

Por su parte, Jen Coates, la directora de la organización benéfica de apoyo al duelo Sands [sobre la muerte neonatal], afirmó: “Es realmente importante que programas como House of the Dragon creen un espacio en el que las personas estén al tanto de lo que se puede mostrar. De esa manera, tendrán un mayor conocimiento para tomar una decisión informada de si ver u omitir escenas o episodios particulares”.

La precuela, ambientada 200 años antes de la trama de Game of Thrones, se basó en la novela Fuego y sangre, de George R. R. Martin y cuenta la historia de la Casa Targaryen.