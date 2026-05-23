Murió Stewart McLean, actor de Un lugar para soñar: las autoridades investigan un homicidio

Una fuerte noticia sacudió a Hollywood durante las últimas horas. El actor canadiense de 45 años Stewart McLean, reconocido por su participación en la serie Un lugar para soñar (Virgin River), fue encontrado muerto en Canadá tras una intensa búsqueda que se inició luego de que se reportara su desaparición. Si bien aún se desconocen las causas de su fallecimiento, la investigación fue catalogada como un homicidio.

El 18 de mayo, la Real Policía Montada de Canadá de Squamish (RCMP, por sus siglas en inglés) fue notificada sobre la desaparición de McLean, luego de que fuera visto por última vez el 15 de mayo en las cercanías de su residencia ubicada en la localidad de Lions Bay, en la ciudad de Vancouver. A través de un comunicado de prensa informaron que se inició una investigación, cuya evidencia llevó a las autoridades a “creer que el Sr. McLean fue víctima de homicidio”. El 21 de mayo notificaron que, a partir de esta situación, el Equipo Integrado de Investigación de Homicidios (IHIT, por sus siglas en inglés) asumió la dirección del caso.

El actor fue visto por última vez el 15 de mayo en las cercanías de su casa en Lions Bay; el 22 de mayo se confirmó que sus restos fueron identificados en dicha zona (Foto: IMDb)

Un día después se supo que la búsqueda tuvo el peor desenlace: los restos del actor de 45 años fueron encontrados en la zona de Lions Bay. La información fue confirmada por la revista People el viernes 22 de mayo a partir de un comunicado que compartió la Policía Montada de Canadá.

“A medida que avanza la investigación, los investigadores de homicidios están trabajando para recopilar y analizar pruebas, revisar las grabaciones de las cámaras de seguridad y realizar entrevistas para elaborar una cronología de las actividades del Sr. McLean anteriores al 15 de mayo de 2026”, declaró la cabo Esther Tupper en el comunicado que realizó el IHIT.

McLean nació en Edmonton, Canadá, el 24 de abril de 1981 y ganó popularidad por sus trabajos en Un lugar para soñar, Arrow y Viajeros (Foto: IMDb)

Asimismo, indicó que estaban “investigando todas las pistas disponibles” mientras trabajaban para "encontrar respuestas para la familia, los amigos y los seres queridos" del intérprete. Paralelamente, destacó que el departamento de Policía y sus colaboradores trabajaron para encontrar al actor “desde el inicio de la investigación por desaparición” y que creen que su desaparición fue “un incidente aislado”.

Luego de que se confirmara la noticia, desde su círculo íntimo compartieron un sentido mensaje de despedida. “Con profunda tristeza nos despedimos de nuestro querido cliente, Stew McLean”, escribió la agente de talentos Jodi Caplan de Lucas Talent Inc., la agencia que representaba al actor, en un posteo de Facebook y lo definió como alguien “dedicado, profesional, entusiasta e infinitamente divertido”.

El mensaje de despedida de la agencia de talentos que representaba a McLean (Foto: Facebook Lucas Talent Inc.)

Stewart McLean nació el 24 de abril de 1981 en la ciudad canadiense de Edmonton y ganó popularidad por sus participaciones en las series Un lugar para soñar (Virgin River), The Irrational, Arrow y Viajeros (Travelers).