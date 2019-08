El show aniversario por los 40 años de The Cure pasó por los cines del mundo

Robert Smith, en pantalla grande por el estreno mundial de The Cure: Anniversary 1978-2018

Sebastián Ramos SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 30 de agosto de 2019 • 12:13

"No voy a hablar hasta que baje el sol. Estoy poniendo toda mi energía en no convertirme en polvo". Las primeras palabras de Robert Smith dedicadas a las cerca de 50 mil personas que asistieron en 2018 a la fiesta aniversario por los 40 años de The Cure, fueron casi una súplica. Con el sol de frente, el cantante vestido de negro de pies a cabeza y con los habituales kilos de maquillaje encima, sufrió la primera parte de aquel memorable concierto que su banda de toda la vida ofreció en el Hyde Park londinense y que ayer, en la Argentina, se pudo disfrutar en pantalla grande y en alta calidad, gracias al estreno mundial de The Cure - Anniversary 1978-2018, registro documental a cargo de un viejo amigo de la casa, Tim Pope, el hombre que acompañó el imaginario visual de The Cure a través de sus videos desde los años 80.

La película, que no volverá a proyectarse en los cines, pero que llegará en formato DVD en octubre, incluye el show completo de este animal del vivo en el que se a convertido The Cure en las últimas décadas, con un setlist que repasa sus cuarenta años de canciones y que cierra, precisamente, con los dos temas de su primer simple: "Killing An Arab" y "10:15 Saturday Night".

Que esas canciones, cuatro décadas después, suenen tanto o más actuales que cualquiera de su repertorio, explica en parte por qué ver a The Cure en vivo sigue siendo hoy en día una experiencia de lo más singular en la escena del rock mundial. Incluso si uno lo hace desde la butaca de un cine porteño, en donde anoche, con cada cierre de tema, se aplaudía como si los músicos estuvieran allí delante.

Lo cierto es que Smith, como es habitual, no habló mucho más en las más de dos horas de show, por más que la noche finalmente cubriera el Hyde Park y junto a su banda se dedicó exclusivamente a hacer lo que mejor sabe: tocar. Solo al final se permitió agradecer a quienes lo acompañaron en todos estos años, amigos y público, y recordar a quienes ya no están.

Con el bajista Simon Gallup como fiel ladero, Smith, que cumplirá 60 años en 2020, aparece entonces en primerísimo primer plano, dando cátedra con ese rock oscuro, melódico y estridente a la vez, que hizo de The Cure un grupo fundamental en la década del 80, con espíritu post-punk y sentimiento gótico.

A la espera del nuevo disco

Mientras tanto, la banda se encuentra en Los Ángeles y mañana será cabeza de cartel del Pasadena Daydream Festival, acompañada por Pixies, Deftones, Mogwai y Throwing Muses, entre otros y el mismo Smith, en una entrevista con Los Angeles Times, dio algunos detalles de su esperado próximo álbum, el primero en once años.

(El disco) Está en el lado más oscuro del espectro. Perdí a mi madre, a mi padre y a mi hermano recientemente, y obviamente eso tuvo un efecto en mí. Pero no es implacablemente pesimista Robert Smith

"Regresaremos [al estudio] tres días después de que volvamos de Pasadena para que yo trate de terminar la voz, que es, como siempre, lo que está retrasando el álbum. Sigo volviendo y rehaciendo las letras, lo cual es una tontería. En algún momento, tengo que decir que eso es todo", aseguró el cantante y adelantó que "el título provisorio" del disco es Live From the Moon. "Me cautivó el 50 aniversario del aterrizaje del Apolo. Teníamos una gran luna colgando en el estudio y cosas relacionadas con la luna por ahí. Siempre he sido un observador de estrellas".

Sobre el final de la entrevista, cuando le preguntaron en que espectro musical navegaba el disco, Smith confió: "Está en el lado más oscuro del espectro. Perdí a mi madre, a mi padre y a mi hermano recientemente, y obviamente eso tuvo un efecto en mí. Pero no es implacablemente pesimista. Tiene paisajes sonoros como "Desintegración", supongo. Estaba tratando de crear una gran paleta, un gran lavado de sonido".