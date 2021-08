The Dude rockea: “Somebody Else”, del soundtrack de Crazy Heart

No vamos a hablar de El secreto de sus ojos y de la imperdonable traición de Guillermo Francella; no acá (¿dónde está Poter? ¿Dónde?). No vamos a hablar de las injusticias, de los aciertos, ni tampoco de las aptitudes de Iván de Pineda como conductor: oh, no. De lo que sí vamos a hablar es de la ganadora del Oscar a Mejor Canción y del ganador del Oscar a Mejor Actor.

Bien por "The Weary Kind", el tema triunfante, nominado por formar parte de la banda de sonido original de Crazy Heart (Loco corazón, acá). Ryan Bingham, el cantautor folkie tejano que interpreta esta canción y que también tiene un pequeño papel en la película, merecía llevarse el premio. Y más teniendo en cuenta cuáles eran las otras nominadas (dicho sea de paso: nunca se ha visto un musical con un soundtrack tan poco acertado como Nine). Bingham, dueño de una voz rasposa, grave, cargada de emociones -y de adicciones, quizás-, editó dos increíbles discos country-rockeros que, hasta ahora, pasaron bastante desapercibidos (Mescalito y Roadhouse Sun) pero que vale la pena escuchar.

Pero además resulta que la banda de sonido de Crazy Heart cuenta con un par de temas interpretados por dos de los protagonistas de la película, Colin Farell y Jeff Bridges. Sí, The Dude! El mismísimo Gran Lebowski, el único e irrepetible que fue (era hora, ¿no?) reconocido por primera vez por la bendita Academia. Porque, claro, Crazy Heart narra la vida de un cantante country en decadencia y Bridges lo encarna también desde sus cuerdas vocales. Y lo hace muy bien, obvio.

Prueben con "Somebody Else", la más rockera del disco, y cuenten qué les parece.

Y también “Tell My Mother I Miss Her So” (ojo, puro bluegrass), del último disco de Bingham: ¡sacá al sureño que hay en vos, apá!

