“The Last of Us” venció a “House of the Dragon” y ya es la serie más vista en la historia de HBO Max

escuchar

The Last Of Us se convirtió en la producción más vista en la historia de HBO Max en Latinoamérica, así lo reveló la compañía en un comunicado.

Según cifras reveladas por The Hollywood Reporter, el final de la primera temporada de la serie protagonizada por Pedro Pascal y Bella Ramsey, emitido el domingo promedió 8,2 millones de espectadores en todas las plataformas para HBO, un poco más que los 8,1 millones de la semana anterior.

Trailer del último episodio de la primera temporada de The Last of Us

Según la compañía, el episodio final de la primera temporada alcanzó más del doble de visualizaciones que el primer episodio de esta historia en Latinoamérica y los primeros seis episodios de The Last of Us tienen un promedio de 30,4 millones de espectadores desde su estreno el 15 de enero, y el episodio debut se acerca a los 40 millones de espectadores.

Con estas cifras, The Last of Us derrota a “House of the Dragon”, la precuela de Game of Thrones”, que consiguió un promedio de 29 millones de espectadores por capítulo.

La serie cuenta lo que sucede veinte años después de que la civilización moderna fuera destruida. Joel (Pedro Pascal), un experimentado superviviente, es contratado para sacar de contrabando a Ellie (Bella Ramsey) -una niña de 14 años- de una opresiva zona de cuarentena.

HBO - The Last of US - Pedro pascal y Bella Ramsey

Lo que comienza como un pequeño trabajo, pronto se convierte en un viaje brutal y desgarrador, ya que ambos deben atravesar EEUU dependiendo el uno del otro para sobrevivir.

El Comercio (Perú)