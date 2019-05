The Mars Volta podría reunirse pronto, según su cantante

En una serie de tuits borrados, Cedric Bixler-Zavala confirmó nuevos shows y canciones Crédito: Dan Griffiths/Photoshot/Getty Images

Emily Zemler SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 30 de mayo de 2019 • 17:03

Según una serie de tuits de Cedric Bixler-Zavala, una reunión de The Mars Volta podría estar en camino. Después de que un fan twitteara que "Sueño con que ustedes le den a la banda un nuevo capítulo", Bixler-Zavala respondió: "Está pasando".

El músico dio más detalles en un tuit que luego fue eliminado, sugiriendo que el grupo está componiendo música nueva y tiene planes de salir de gira. Si bien no hay información confirmada con respecto a los plazos, todo indica que Bixler-Zavala y su compañero Omar Rodríguez-López volverán pronto a los escenarios.

"Lo que no va a pasar es que nos juntemos para tocar los clásicos y todo eso", escribió Bixler-Zavala según Pitchfork. "Tal vez toquemos temas viejos, quién sabe cómo nos vamos a sentir en ese momento. Pero recuerden que nunca basamos nuestros shows en tocar lo que otros querían escuchar. Hay material nuevo, personas nuevas, giros, inconsistencias, sueños y deseos. Puedo decir esto: cuando Omar Rodríguez-López me hizo escuchar algo de lo que estuvo haciendo últimamente, me puse a llorar".

"Está todo en pañales", continuó. "No hay fechas límite ni drama. Solo dos tipos grandes que usan aceites y perfumes tirando ideas y dando vueltas para deshacerse de los gusanos."

Noctourniquet, el último disco de The Mars Volta, salió en 2012. El dúo anunció que se iban a separar al año siguiente. Bixler-Zavala también reveló esa noticia en Twitter, cuando escribió: "No puedo fingir más. Ya no soy miembro de la Mars Volta."