Thiago compartió su historia con los compañeros de Gran Hermano y se emocionó al hablar de alguien especial

A tan solo un día del ingreso de los 18 participantes a la casa de Gran Hermano (Telefe), cada uno comenzó a mostrar su personalidad, a profundizar su historia y, por supuesto, a tejer sus estrategias. En la noche de este jueves, Santiago del Moro y los panelistas del programa, analizaron las primeras 24 horas y el relato de Thiago Medina enterneció a todos.

Thiago, trabajador del Mercado Central y cartonero, dejó en claro desde su ingreso que utilizaría la plata del premio para mejorar la comodidad de la casa para los seis hermanos que viven con él. En total son 10 hermanos, pero hay cuatro que ya se independizaron.

Thiago emocionó a todos al recordar a alguien en especial

“Yo no hago quilombo ni nada de eso. A mí me gusta hacer amigos, antes de pelear (...) Soy muy sentimental”, relató el joven a una conversación en el living con la catamarqueña María Laura.

Más tarde, en diálogo con Maxi, Thiago le mostró una imagen de su familia: “Ella es mi melliza y ella es mi hermana más chiquita, que cuando falleció mi mamá, tenía 2 meses. La vi antes de venirme acá y me pone re contento”. Ante sus palabras, el cordobés, conmovido, le dio un beso en la frente y el joven de González Catán se emocionó hasta las lágrimas.

“Ellos siempre están presentes”, contó y se secó las lágrimas con una toalla. Maxi lo consoló con un abrazo y Thiago agregó: “Es una re oportunidad, una nueva vida para mis hermanos: una casita linda me gustaría hacerles”.

“¿Quién iba a pensar que hoy estoy acá y hace dos semanas juntaba cartón? Trabajaba por unos pesos y ahora mirá... Tengo miedo de despertarme y que sea un sueño nomás”, relató el joven con alegría.

Tras el clip, Laura Ubfal reflexionó: “¿Cómo no te vas a conmover con un chico que dijo que estuvo los cuatro días en el hotel (previo al ingreso) en la tina?”.

El picante cruce entre Thiago y Alfa en el gimnasio

“¿Qué tengo que ponerme para entrenar?”, se preguntó Thiago esta tarde luego de lavar los platos y cuando decidieron estrenar el gimnasio de la casa. Acto seguido, se cambió la chomba por una musculosa y salió al patio junto a sus compañeros que estaban en la misma sintonía. “Yo estoy re pila”, aseguró.

Alfa se molestó con Thiago por "coparle la cinta"

El joven se subió a la cinta para entrar en calor y, sin saber muy bien para qué funcionaba algunos botones de la máquina, comenzó a caminar lentamente: “De a poquito, ¿no?”, consultó.

Con una sonrisa y con las manos en alto, Thiago utilizó la cinta, hasta que llegó Walter Santiago, mejor conocido como “Alfa”, quien por lo bajo le dijo a Marcos, el salteño: “Me copó la cinta este...”.

Con seriedad en el semblante, el hombre de 60 años agarró las mancuernas y decidió hacer musculación, mientras el joven se divertía en la cinta emulando la famosa canción de las películas de Rocky Balboa. Luego, se bajó y comenzó a hacer sentadillas junto a Martina y Daniela.

No conforme con el ejercicio del día, Thiago le pidió a Martina que le enseña a utilizar el elíptico. “Este me copa, este me gustó”, señaló.

