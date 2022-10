La exdiputada del Frente de Todos que entró a Gran Hermano protagonizó un picante cruce político

escuchar

El lunes, apenas unos minutos antes de que el reloj marcara las 22 hs, Gran Hermano (Telefe) llegó a la pantalla chica luego de seis años en pausa. El estreno fue, como era de esperarse, un rotundo éxito y el reality -al igual que sus polémicos participantes- se convirtió en el tema más hablado de las últimas horas. Parte del debate se enfocó en los nuevos hermanitos que ya eran conocidos por el público. Dentro de esta lista se destacó la exdiputada del Frente de Todos Romina Uhrig, quien a menos de un día de haber entrado a la casa ya protagonizó su primer cruce político.

Gran Hermano 2022 debutó en la pantalla de Telefe (Captura video)

A más de veinte años de debutar por primera vez en la Argentina, Gran Hermano regresó a la grilla de Telefe con la promesa de ubicar al canal nuevamente en lo más alto de las medidas del rating. En la noche del lunes, Santiago del Moro -el nuevo conductor del ciclo- presentó a los 18 participantes quienes, en menos de un día, ya lograron ganar fanáticos, dividir la opinión pública, generar peleas en las redes y protagonizar centenas de memes.

Ellos son Juan Ignacio “Nacho” Castañares Puente, Lucila Belén Villar, Walter “Alfa” Santiago, Mora, Maximiliano Giudici, Constanza Romero, Agustín Guardis, María Laura Álvarez, Tomás Holder, Juan Reverdito, Martina Stewart Usher, Daniela Celis, Marcos Ginocchio, Julieta Poggio, Thiago Agustín Medina, Romina Uhrig, Alexis Quiroga y Juliana Díaz.

La exdiputada Romina Uhrig ingresó a la casa de Gran Hermano Prensa Telefe

Aunque la gran mayoría entró a la casa siendo totalmente anónimos, algunos fueron fácilmente reconocibles para el público. Quizás la más comentada fue Romina Uhrig quien formó parte de la lista de candidatos a Diputados Nacionales de Unidad Ciudadana en el 2017 y que, tras perder la banca, comenzó a trabajar en el gabinete de Moretti en el Instituto de Previsión Social de la Provincia de Buenos Aires.

Apenas entrada en la casa, la exfuncionaria se refirió a la división de tareas que deberá organizarse entre los participantes y aseguró que a ella no le molesta estar a cargo de la comida. “Me encanta cocinar, dije que no tengo problemas en cocinar todos los días. Me gusta mucho. Obvio, después nos vamos a poner todos de acuerdo, pero me encanta esa parte: hago de todo”, aseveró.

Romina Uhrig está vinculada al kirchnerismo archivo

Ante ese comentario, María Laura, la catamarqueña de 41 años, no dudó en salirle al cruce y disparó: “Menos polenta, ¿no?”. Lejos de ignorar la chicana en crítica al oficialismo, Uhrig retrucó: “Voy a hacer polenta todos los días”. Aunque el tenso intercambio no pasó desapercibido para la audiencia, si lo hizo para los demás de los participantes ya que, de fondo, uno de ellos comentó: “Qué rico polenta con bolognesa”.

¿Cómo se presentó Romina Uhrig en la casa de Gran Hermano?

“Mi nombre es Romina Uhrig, tengo 34 años y vivo en Moreno. Me encanta la política, cuando fui diputada acompañé la Ley de cupo laboral trans, porque a mí me crió mi tía, que era travesti”, expresó en el clip de presentación. Sobre su situación sentimental, aclaró: “Actualmente, estoy separada del papá de mis nenas -Walter Festa, quien fue intendente de Moreno- , lo amé muchísimo, pero ya está”.

Y continuó: “Me encanta entrenar, me cuido mucho, y realmente soy muy insegura conmigo misma. Me hice las lolas, la panza, cada tanto me pongo botox. Soy una persona de carácter, me dicen ‘mecha corta’, pero soy muy amiguera. En la casa voy a jugar, no voy a hacer amigos”.

Asimismo, dejó en claro que ser parte de la casa más famosa de la Argentina es “un sueño hecho realidad”, ya que desea entrar desde que tiene 18 años.

