Tiago PZK reveló el emotivo significado detrás del tatuaje que tiene en la cara

Con apenas 20 años, Tiago PZK se convirtió en uno de los representantes más reconocidos de la música urbana local. Para comprobarlo solo hay que ver sus más de 9 millones de oyentes mensuales en Spotify, 2 millones 500 mil seguidores en Instagram y la presencia de sus canciones en rankings internacionales de temas más escuchados. En medio de esta fama que crece a pasos agigantados, el trapero de Monte Grande visitó el estudio de Los Mammones (América TV) para una animada entrevista con su conductor.

La fama de Jey Mammon se basa en su carisma y la química que logra generar con todos sus invitados. Sin embargo, en el caso de Tiago PZK la conexión se sintió real. Ambos artistas hablaron de música, de la dura infancia que debió atravesar el cantante y hasta llegaron a enlazarse en una competencia de freestyle que, claramente, el conductor perdió.

Tiago PZK pasó por el estudio de Los Mammones (América TV)

Durante la entrevista, Jey quiso detenerse en los tatuajes del autor de “Sola” y le preguntó cuántos tenía. Aunque no sabía la cantidad exacta, Tiago aclaró que gran parte del arte corporal que lleva en la piel esconde un significado especial.

De esta manera, Tiago PZK fue repasando cada uno de sus tatuajes y explicando su trasfondo. “El micrófono con la daga que tengo en el brazo. Significa que el micrófono es la mejor arma. ¿Por qué acudir a la violencia si tenés la voz?”, comenzó apuntando la ilustración.

“Tengo unas cadenas rotas, por las cadenas que rompí cuando alcé la voz”, continuó refiriéndose al que se ve en su garganta. Más adelante en el programa, Jey volvió a referirse a sus tatuajes y Silvina Escudero, una de las panelistas, le preguntó por el más polémico de todos: la pequeña luna que tiene en la cara.

Tiago PZK habló sobre el significado de sus tatuajes

Aunque cada vez son más comunes, los tatuajes siguen siendo considerados en algunos ambientes como un signo de carácter poco serio o irresponsable. Un ejemplo es el mundo laboral. Con eso en mente, Tiago PZK se “marcó” el rostro como una promesa de que triunfaría en el mundo de la música.

“Yo dije: ‘Me voy a tatuar la cara porque me la quiero jugar por la música’”, aseguró. “Mi mamá me decía: ‘Si te tatúas la cara no podés laburar de otra cosa’. Entonces yo dije: ‘No quiero laburar de otra cosa’. Y me tatué la cara”, finalizó, narrando el cómico cruce con su madre.

Tiago PZK explicó por qué se tatuó la cara

Al fin y al cabo, Tiago PZK cumplió su promesa y se encamina a ser una de las estrellas más brillantes de su generación.