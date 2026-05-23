Es mi sueño: se olvidó la letra en vivo, rompió en llanto y Natalie Pérez y Joaquín Levinton fueron a abrazarla

Un momento de gran emoción se vivió en Es mi sueño, el ciclo que conduce Guido Kaczka en la pantalla de El trece. En esta oportunidad, la protagonista de la noche fue Karla Valenzuela, una joven de 22 años que subió al escenario para presentarse en la segunda etapa del certamen. Sin embargo, cuando todo parecía marchar bien al interpretar “Todo me recuerda a ti”, de Sandra Mihanovich, los nervios le jugaron una mala pasada y se olvidó una parte de la letra.

La participante de 22 años no pudo ocultar su emoción (Foto: Captura TV)

Aunque la concursante continuó con su canción y demostró una gran calidad vocal que sorprendió al público, al terminar su performance, la presión del momento hizo que rompiera en llanto. Fue en ese instante cuando Natalie Pérez y Joaquín Levinton, dos de los miembros del jurado, decidieron dejar sus puestos y se acercaron para abrazarla y contenerla en medio de la pista.

Al tener al músico de Turf a su lado, Karla aprovechó para revelarle su admiración. “Me imaginaba que estabas al lado mío. Yo quería que pase algo para que vengas vos, te lo juro. Me gustaría que seas mi amigo, pariente o algo, te amo”, admitió entre risas y lágrimas.

“Lo lograste”, le dijo el artista, quien a los segundos lanzó: “La gente sueña conmigo. Gente que no estudia, mucha alma vieja. Está pasando algo raro acá”.

Karla recibió la contención de Natalie Pérez y Joaquín Levinton (Foto: Captura TV)

Después de ese divertido ida y vuelta, la participante explicó que el percance fue producto del remolino de emociones que atravesaba, ya que expresó que durante la interpretación se le cruzaron recuerdos de cuando era chica y la movilizó el hecho de ver sus sueños volverse realidad. “Un montón de emociones y sensaciones estar acá. Durante la interpretación se me venían recuerdos de cuando era chiquita, un montón de sueños y de cosas. Me imaginaba todo esto y es una locura. Aparte, tengo a mi familia que me acompaña y también me emociono porque en la anterior etapa ellos no vinieron”, aseguró.

Lejos de perjudicarla, el olvido quedó en segundo plano gracias a su gran desempeño, asegurándole a Karla la continuidad del formato que combina actuaciones en vivo con historias personales profundamente emotivas.