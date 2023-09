escuchar

Algunos familiares de importantes famosos demuestran tener un perfil bajo a pesar de la exposición que supone nacer bajo los focos de las cámaras. Si bien hay muchos que disfrutan de este escenario, otros intentan mantenerse al margen de los escándalos o eventos públicos y esta actitud genera más intriga entre los paparazzi, que los persiguen hasta conseguir la mejor fotografía. Este es el caso de Augustín James Evangelista. El adolescente es hijo de Linda Evangelista, considerada como una de las icónicas modelos de los 90, y de François-Henri Pinault, un empresario multimillonario que es presidente de un conglomerado de marcas de lujo.

Augustin, a quien sus seres queridos lo apodaron Augie, cumplió 16 años el 11 de octubre y lleva una excelente relación con sus padres, quienes se separaron en el 2006, poco antes de que él naciera. El joven se mantiene lejos de la prensa y, desde hace años, tomó la decisión de no tener redes sociales. A pesar de esto, es perseguido por los fotógrafos en cada oportunidad que acompaña a Linda. La última vez que causó revuelo fue el viernes pasado, cuando se asistió con ella a la presentación del libro Evangelista y fueron captados por el ojo de Steven Meisel.

Augustín James Evangelista junto a su madre Linda Matt Baron

A diferencia de sus famosos padres, Augustin solo se limita a exponerse en sitios específicos y dedica sus días a cursar sus estudios secundarios en una importante escuela de Nueva York, Estados Unidos.

Quien es la encargada de compartir más detalles de su vida personal es Salma Hayek, actual esposa de François, con quien se había separado por un breve lapso en la época en la que nació el adolescente.

La actriz, reconocida mundialmente por sus protagónicos en importantes películas, también tiene un excelente vínculo con los Evangelista. Así lo dejó en claro Linda en una entrevista que dio para Vogue, donde explicó que desde el día en que separó de François tomaron la decisión de pasar juntos las vacaciones y festividades, tal y como una especie de familia ensamblada.

Salma Hayek junto a Augustin Evangelista Instagram

Al referirse a la artista de 57 años, expresó: “Estuve enferma el Día de Acción de Gracias y Salma se subió al avión con su hija, vino acá conmigo e hizo la cena. Ella me preguntó qué quería, era una lista de deseos muy ecléctica. Quería su pollo mexicano con papas trufadas. Y pasó el día en la cocina y lo preparó ella misma. Los niños la ayudaron al final, pero preparó un festín, una comida hermosa, hermosa. Le había dicho que no iba a celebrar el Día de Acción de Gracias porque no me sentía bien, y ella dijo: ‘Oh, si lo estás: ya voy’. Y puf, ella estaba acá”.

Por otra parte, habló de la educación de su hijo e hizo hincapié en que siempre buscó que no se aprovechara de obtener beneficios solo por el simple hecho de tener padres famosos. A modo de ejemplo, mencionó que desde el Madison Square Garden solían llamarla para asistir en primera fila junto con Augustin para disfrutar de los partidos que ambos quisieran. Sin embargo, cuando abandonó las pasarelas, dejaron de contactarla, aunque eso no fue impedimento para comprar sus propias entradas.

Linda y Augustin en uno de los tantos partidos que fueron a ver en Madison Square Garden Instagram

“Ahora compramos nuestros tickets y nos sentamos con los fanáticos, eso nos parece bien. Quería tener una educación muy normal para mi hijo. Augie no siempre está convencido de los encantos de la vida fuera de la burbuja… ‘¿Crees que si te reconocieran tendríamos que estar en esta fila?’, me dice en algunas ocasiones, y yo le respondo: ‘¿Qué hay de malo en estar en esta fila? Fuimos a Chanel hace un par de semanas a comprar un regalo y esperamos media hora para entrar. Él dijo: ‘¿No hay alguien a quien puedas llamar?’ Y yo le dije, ‘no quiero un hijo con derechos privilegiados solo por ser famosa’”, sostuvo.

Asimismo, explicó cómo le cambió la vida el nacimiento de Augustin, quien se convirtió en su tesoro más preciado desde el día en que lo vio por primera vez. “Soy una madre soltera con un hijo, pero eso es todo lo que necesitás para formar una familia: dos personas”, concluyó al medio citado.

Linda y Augustin en la actualidad Instagram

Cuando cumplió 16 años, la reina del fast fashion le dedicó un conmovedor mensaje en Instagram. Dentro de su dulce texto, incluyó una serie de postales en las que Augustin, el cumpleañero, era el protagonista.

Para el carrusel del feed, seleccionó una serie de fotos que registraron parte de la infancia de su hijo: con él mientras se miraban en un espejo; una de cuando se ponía trajes de pequeño; y, finalmente, de su imagen presente. “Mi corazón. Mi luz. 16″, escribió en la descripción.

Algunas de las fotos que compartió Linda Evangelista por el cumpleaños de su hijo en Instagram Instagram

El posteo de Evangelista recibió más de 60 mil “me gusta” y decenas de comentarios, que no solo le deseaban felicidad al adolescente sino también a ella. Entre los mismos se destacaron los mensajes de Shalom Harlow, Kim Jones, Carla Bruni, Tatjana Patitz, Karen Elson y Helena Christensen.

En sus días, el joven también comparte tiempo con sus hermanos Mathilde y François Pinault, hijos que el empresario tuvo con su exesposa Dorothée Lepère, además de Valentina Paloma, hija de Hayek. A diferencia de él, y cada uno por su parte, comenzaron carreras artísticas relacionadas al mundo del modelaje y la fotografía. No obstante, orgulloso de sus decisiones, Augistin dejó en claro que no tiene interés en catapultarse a la fama y continuará dedicado a terminar sus estudios, mientras en simultáneo realiza viajes y disfruta de cada uno de sus familiares.