Tiene 74 años, interpretó a la memorable Dra. Quinn y está radiante

A sus 74 años, la actriz británica Jane Seymour, famosa por su protagónico en la recordada serie Dra. Quinn, deslumbra a sus fans con una figura estilizada y una energía que parecen ajenas al paso del tiempo. En diálogo con Daily Mail, la estrella explicó el sencillo hábito alimenticio que le permite conservar su silueta y vitalidad sin recurrir a dietas estrictas ni a medicamentos para adelgazar como los que se promocionan en redes sociales.

La ganadora de dos Globos de Oro, quien se prepara para filmar la quinta temporada de la serie Harry Wild en Irlanda a finales de agosto, reveló que su secreto está en realizar solo una comida principal al día. “Empiezo la mañana con café y huevos duros para obtener proteínas, y no es hasta la hora del almuerzo, alrededor de la 1:30 p. m., cuando hago una comida completa, porque así puedo disfrutarla de verdad”, detalló.

La actriz mantiene una sola y potente comida al día (Foto: Instagram @janeseymour)

En ese único plato fuerte suele incluir pescado y verduras frescas, muchas de ellas cultivadas en su propio jardín. “Me encanta utilizar las verduras que planto en el patio trasero de mi casa”, aseguró la actriz. Además, contó que evita a toda costa los fármacos de moda para bajar de peso. Otro detalle es que no tiene “días de antojo”, ya que busca que su cuerpo no se desacostumbre a la vida saludable que lleva diariamente.

“La gente me pregunta si tengo un día de indulgencia con mi dieta y respondo que nunca hago dieta. Simplemente, tomo buenas decisiones y las mantengo”, afirmó. “Si crees que estás a dieta, perderás la noción y acabarás haciendo trampa. Pero si encontrás alimentos saludables que realmente te gusten y te hagan sentir bien, nunca te sentirás privado de nada”, reflexionó.

Jane Seymour no tiene permitidos en su dieta (Foto: Instagram @janeseymour)

En el resto del día y para no pasar hambre, Seymour opta por pequeñas comidas como pistachos, hummus, pepinos y apio. “Me encantan los frutos secos, soy una persona de gustos salados”, confesó, sobre algunos de los “snacks saludables” que suma a su alimentación diaria para mantenerse radiante a pesar de su avanzada edad.

¿Qué disciplina practica Jane Seymour para mantenerse en forma?

En su cuenta de Instagram, Jane Seymour comparte también sus rutinas de bienestar. Allí muestra que, además de cuidar su alimentación, mantiene una disciplina física constante, con especial énfasis en el pilates. “Mover mi cuerpo siempre levanta mi espíritu. El pilates me mantiene fuerte, centrada y lista para lo que sea que el día traiga. No se trata de la perfección, sino de sentirse bien desde el interior”, escribió y alentó a sus seguidores a encontrar una actividad que los motive a mantenerse activos todos los días.

Jane Seymour practica pilates a sus 74 años de edad

Aquella publicación rápidamente se llenó de mensajes de admiración e inspiración: “¡Guau! Jane, me has motivado a ponerme en forma. Soy 20 años más joven que vos y necesito un cambio”, comentó un usuario; mientras que otro seguidor sumó: “Encontré pilates hace medio año y me encanta. Es la primera vez que mi cuerpo y alma disfrutan tanto moverse”.