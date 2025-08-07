La impactante transformación de una estrella de Hollywood para darle vida a cinco personajes en Paddington: Aventura en la Selva

Antonio Banderas sorprendió a sus seguidores con un posteo en Instagram en el que mostró la transformación que hizo para darle vida a cinco personajes en la película infantil Paddington: Aventura en la Selva.

Hunter es el capitán del barco aventurero que acompaña a la familia Brown en su viaje por el Amazonas (Foto: Instagram @antoniobanderas)

“Qué importante fue el excelente diseño de peluquería, maquillaje y prótesis para afrontar la interpretación de los diferentes personajes de @paddingtonbear en Perú. Os comparto unos ejemplos. Saludos", escribió en la publicación de un álbum con cinco fotos que dejan ver los papeles que interpretó.

Banderas encarna a Hunter Cabot, un capitán de barco marcado por un pasado lleno de secretos y una relación complicada con su hija Gina. Su principal objetivo es encontrar El Dorado, guiado por las huellas que dejaron sus antecesores. A medida que avanza la historia, su figura pasa de ser vista como un posible antagonista a revelar una personalidad más profunda, cargada de dilemas internos y un deseo genuino de redimirse.

Banderas también interpretó a una piloto sueca (Foto: Instagram @antoniobanderas)

El segundo personaje es la mujer piloto. El personaje está inspirado en pioneras de la aviación como Amelia Earhart. Aparece en una escena que evoca sueños o recuerdos. Representa el impulso por explorar y la valentía. Su presencia transmite entusiasmo y dinamismo, con una estética de aviador clásico que refuerza su espíritu aventurero.

El tercer papel que interpreta es el de un brujo enigmático. Este tiene una presencia cargada de misterio y espiritualidad. Simboliza el vínculo profundo con la selva y con los conocimientos ancestrales que habitan en ella. Su aparición está llena de significados ocultos. La transformación física es notable gracias al uso de maquillaje, prótesis y vestuario detallado.

El brujo que interpreta Banderas en el film infantil (Foto: Instagram @antoniobanderas)

El cuarto es un experto en historia y aparece en las escenas en las que se explora el mito de El Dorado o los orígenes de la familia Cabot. El personaje encarna el conocimiento profundo y el legado cultural transmitido a lo largo del tiempo.

Por último, el quinto es Hernán Cortés. Es una versión del famoso conquistador español. Este personaje aparece en una secuencia que conecta el pasado colonial con la ambición de los ancestros de Cabot. Banderas utiliza armaduras y elementos visuales que retrotraen al espectador al siglo XVI.

Hernán Cortés es uno de los personajes que Banderas encarna (Foto: Instagram @antoniobanderas)

La historia se basa en el viaje que emprende Paddington a Perú tras recibir noticias inquietantes sobre su querida tía Lucy, quien vive en un santuario para osos jubilados. Preocupado por su bienestar, el oso decide regresar a su tierra natal acompañado por la familia Brown y a partir de ese momento comienza una aventura llena de emoción, humor y descubrimientos.

Al llegar, descubren que su tía Lucy desapareció sin dejar rastro, y lo único que encuentran es un misterioso mapa que podría conducirlos tanto a su paradero como a un legendario tesoro oculto en las profundidades de la selva. A lo largo del camino, deberán enfrentarse a desafíos naturales, enigmas del pasado y nuevos personajes, todo mientras fortalecen sus lazos familiares y reafirman el valor de la amistad y la esperanza.

Para ponerse en la piel del historiador, Antonio utilizó una dentadura postiza (Foto: Instagram @antoniobanderas)

La película combina acción, ternura y espectaculares escenarios y ofrece una historia emocionante para toda la familia. Sin dudas, la actuación de Antonio Banderas es destacable y, una vez más, demuestra su versatilidad al interpretar múltiples figuras.