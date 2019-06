Titulo: Tini Stoessel "Yo estoy abierta al amor y a Sebastián lo quiero mucho" 03:08

Este lunes a la noche, Tini Stoessel se animó a tocar todos los tópicos en Hablemos de otra cosa , el programa conducido por Pablo Sirvén que se emite por LN+ . Durante la charla, la artista contó cómo es su relación con Sebastián Yatra y el Kun Agüero , cómo maneja el bullying en las redes sociales y, además, reveló que casi se consagra en Hollywood al llegar a la final de un importante casting.

"El Kun estuvo actuando en mi último video clip, que se llama 22 y que es una locura lo que está pasando con ese tema que llegó a 21 millones de visitas en dos o tres semanas", explicó cuándo una pequeña fan le consultó sobre el estado de su corazón. "A él lo conozco desde que tengo 17 años. Sé que le gustaba bailar y el mundo artístico, por eso lo invité. Comenzó el rumor de que estábamos juntos, pero la realidad es que somos muy amigos y cero".

Al referirse al cantante colombiano Sebastián Yatra , el semblante de Tini cambió por completo. "Con Seba nos conocemos hace mucho tiempo ya, como tres años. Es un gran artista y una gran persona, lo quiero con todo mi corazón. Seba hace muy poquito lanzó Cristina, un video que hicimos juntos, y siempre que coincidimos en un show cantamos y compartimos", dijo. "La verdad es que no se sabe qué puede pasar en la vida, yo estoy abierta al amor y a Sebastián lo quiero mucho. Cuando tenga algo para contar lo voy a contar. Onda hay, y buena química para trabajar también", agregó entre risas nerviosas antes de asegurar que es posible vivir en pareja a pesar del ritmo que requiere una carrera artística. "Si hay amor de verdad y ganas, se puede".

El bullying es un problema que antes solía darse en el ámbito escolar, pero que día a día fue creciendo hasta trasladarse a las redes sociales. "Ahora es como que se pasó la raya, el bullying es contra todos", analizó Tini. "Estamos todas las mujeres unidas y en las redes la primera que te critica es una mujer. En lugar de decir, 'ya está, tiene ese cuerpo', y bancarnos entre sí, somos las primeras quizás en criticar".

"Si una persona se está sintiendo cómoda como para subir una foto, lo último que tiene que hacer la otra persona es bajarle el autoestima y hacerla sentir mal, más cuándo es un comentario completamente destructivo", explicó la ex protagonista de Violetta, que sufre diaramente críticas por su delgadez. "Cuándo tenía 16 años sufría mucho. Yo siempre fui súper flaca y me cuesta engordar, como un montón pero genéticamente soy así y me metieron en la cabeza que estaba mal ser tan flaca. Un día dije, 'ya está, no puedo vivir frustrada porque no soy de la forma que la gente quiere que sea'".

En ese momento, fue su padre el que le dio un consejo que todavía hoy atesora. "Lo más importante es lo que soy como persona, lo que doy y el hecho de que hago todo con buenas intenciones. Yo duermo todos los días en paz, y mi viejo me dijo siempre eso: 'Martina, lo mejor que le puede pasar a una persona es irse a dormir todos los días de su vida en paz. No hay otra cosa mejor que acostarse con la conciencia tranquila'. Eso es algo que yo tengo como ley de vida".

Durante la entrevista, Tini reveló que estuvo a punto de conseguir un papel muy importante en Hollywood, pero que a pesar de haber llegado al final del casting no fue seleccionada. "Fue una experiencia increíble, no se si puedo contar mucho porque no terminó sucediendo, pero fuimos tres finalistas", señaló.

"Fue un año de casting. Llegar a la final y conocer al director más importante de la historia y estar ahí frente a él...", siguió relatando visiblemente emocionada, pero sin querer contar de quién se trataba. "Prefiero no decirlo, yo creo que la película se estrena el año que viene, ya la deben estar filmando. Me llegó una carta a casa, literalmente la mandé a hacer un cuadro".

"Yo creo que van a sacar conjeturas porque ya la están filmando, va a salir el año que viene si todo sale bien, pero bueno, no quedé. Igualmente fue una de las mejores experiencias de mi vida. Ni siquiera sabía si iban a ver ese casting, yo lo mandé sin ningún tipo de expectativas pero las cosas pasan porque tienen que pasar".