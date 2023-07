Tini Stoessel cantó en España y rompió en llanto por un gesto de Alejandro Sanz: “Significa mucho”

escuchar

Los últimos días fueron un torbellino de emociones para Martina Tini Stoessel. Se animó a hablar a corazón abierto sobre lo que le sucede una vez que el micrófono se apaga y baja del escenario. Durante su gira por España y en diálogo con El País, expuso su costado más vulnerable y se sinceró sobre el difícil momento que atraviesa: “Hace tres semanas estuve en un proceso de tocar fondo. No me podía levantar de la cama. Tenía ataques de pánico, por diferentes razones, mías, personales”. También lo compartió con los fanáticos que la escucharon cantar en Barcelona y recibió todo su apoyo desde el primer momento. Quien también le acercó unas cálidas palabras fue su colega y amigo Alejandro Sanz, quien le grabó un video que se emitió en uno de los conciertos y ella rompió en llanto al escucharlo.

Unos días antes de que Stoessel se pronunciara sobre salud mental, Alejandro Sanz escribió un mensaje en las redes que generó una profunda conmoción en sus seguidores. “No estoy bien. No sé si esto sirve de algo, pero quiero decirlo. Estoy triste y cansado”, sostuvo y agregó: “A veces no quiero ni estar. Literalmente. Solo por ser sincero. Por no entrar al ruido inútil. Sé que hay gente que se siente así. Si te sirve, yo me siento igual”. A partir de su historia fueron otros los artistas que se animaron a hablar del tema, incluida Tini con quien tiene una gran relación, no solo laboral, sino también personal.

Alejandro Sanz sorprendió a Tini Stoessel durante su concierto en España Instagram

En el concierto que dio en Murcia, España, la cantante interpretó “Corazón partío”, uno de los temas más famosos de su colega español y el cual ella misma añadió a su repertorio a modo de homenaje. Cuando terminó, recibió una inesperada sorpresa que hizo que se emocionara en vivo hasta las lágrimas. El propio Sanz le mandó un video con un sentido mensaje y lo transmitieron en las pantallas gigantes. Los fans lo grabaron y no dudaron en compartirlo en las redes.

“Te quiero mandar un beso enorme y decirte que he escuchado tu versión de ‘Corazón partío’ y nunca mejor dicho, me has partido el corazón. Que forma tan diferente, tan personal, tan única de hacerlo. Te quiero mucho, te lo agradezco además. Ese homenaje para mí significa mucho. Disfruta de tu gente, disfruta de tu público y disfruta de este que es también tu país. Te quiero mucho”. Estas fueron las palabras que le dedicó el intérprete de “Cuando nadie me ve”.

Tini rompió en llanto al escuchar las palabras que le dedicó Alejandro Sanz (Video: TikTok)

Inmediatamente, la ex Violetta comenzó a reírse, completamente sorprendida por el inesperado gesto, pero la emoción, el mensaje y el caluroso afecto de sus fans hicieron que la desbordara la emoción.

Tini no pudo contener las lágrimas y rompió en llanto. Contenida por el aliento del público, se levantó de su taburete y se acercó a abrazar al guitarrista que la acompañaba, afectada y conmovida por la situación.

Tini Stoessel no pudo contener su emoción al recibir un mensaje muy especial de Alejandro Sanz (Foto: Archivo)

Tini Stoessel habló de su salud mental y Rodrigo De Paul le dedicó un sentido mensaje

La intérprete de “La Triple T” habló públicamente sobre su salud mental y recibió el apoyo incondicional de sus amigos, su familia y su pareja Rodrigo De Paul. Durante sus shows en España lo compartió con su público bajo la atenta mirada de su novio, quien la acompañó en todo momento y posteriormente, a través de sus redes sociales, le dedicó un sentido mensaje.

Tini Stoessel habló de su salud mental y Rodrigo De Paul le dedicó un sentido mensaje instagram @rodridepaul

“La vida te volvió a poner a prueba. Sé que no fue fácil, sé cómo luchás y aprendo de tu fuerza interior. Te miro con mucha admiración y orgullo por tener la valentía y convicción para superar cada barrera. Brillá, siempre con vos... Te amo”, escribió el campeón del mundo junto a una foto de Tini en el escenario.

