“Tiré mis principios a la basura”: la confesión de Noelia Marzol sobre su marido

“Hice todo lo que dije que no iba a hacer, mis principios los tiré a la basura” así comenzó Noelia Marzol a contar su historia de amor con Ramiro Arias en Almorzando con Mirtha Legrand, conducido por Juana Viale. De invitada al programa, la actriz y bailarina no escatimó en los detalles de su relación y sorprendió con las anécdotas que reveló. “Él siempre me dijo que tenía conmigo como un enamoramiento a través de la pantalla”, confesó.

Todo comenzó en una sala de teatro y tal como Noelia detalló: “Él sacó entradas para la obra, fue con amigos y pensaba que tenía la posibilidad de tenerme de frente”. Resulta que aquel plan no falló. De hecho, la secuencia la repitió un par de veces más y en unas de esas visitas, la propia bailarina decidió sumarlo a uno de sus cuadros en vivo. Vale recordar que la obra en la que participaba durante 2019 permitía contacto con los espectadores y caminar en la sala era una de las experiencias diferenciales.

“Entonces una vez que lo volví a ver dije: ‘Este chiquitín’”, expresó con picardía y risas. “¿Pero cómo comenzaron hablar, cuándo fue todo?”, preguntaron a coro los invitados de la mesa y entonces Noelia confesó que fue por Instagram, red social por la que el jugador de fútbol ya había intentado “llegar a ella”. “Nos empezamos a hablar creo que después de la segunda función por Instagram y ahí dije: ‘Ah, es este’. Y bueno, no sé, me enamoré pero igual tenía mi prejuicio porque jugaba a la pelota”.

“Otra cosa que siempre dije es ‘nunca voy a estar con un jugador de fútbol’”, comentó también. Sin embargo, pese a sus principios -tal como expresó- aceptó salir con Arias y al poco tiempo apostaron a la convivencia. “Igual fue forzada al principio. Con la cuarentena él se vino para casa y nos costó ponernos de acuerdo. Ahí tuvimos una crisis pero después charlamos, volvimos y llegó el casamiento”, profundizó.

“Me propone casamiento, acepto, y a la semana me entero que estoy embarazada. Todo junto”, relató con humor. La pareja se casó oficialmente en febrero de este 2021 y actualmente atraviesa el séptimo mes de embarazo con el que esperan a su primer hijo, que llevará el nombre Donatello.

LA NACION