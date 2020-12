Poco Ortodoxa

Está a la vuelta de la esquina el final de un año que todos querríamos olvidar muy rápido. 2020 que llega a su fin dejará muy pocos recuerdos gratos en nuestra memoria. De lo poco que hay para rescatar y valdrá la pena recordar seguramente estará la suma de películas, series y documentales que en un tiempo tan prolongado de aislamientos forzosos, cuarentenas y reclusiones hogareñas se elevó en cantidad y calidad en comparación con la vieja normalidad tan añorada. Los cines cerrados a cal y canto y las apelaciones constantes a quedarse en casa reforzaron la tendencia de disfrutar en el hogar de todo el entretenimiento posible.

El cierre del año llega con los consabidos balances y abundan en estos días las listas que recopilan lo mejor de los últimos doce meses. Muchos encuentran en esas listas el reflejo satisfactorio de lo que vieron, y sobre todo lo que no se perdieron en un 2020 en el que todo el espectáculo estuvo a nuestro alcance vía streaming. Otros verán allí, en cambio, algunas omisiones. Lo que tienen pendiente. Lo que no deberían perderse para evitar quedarse afuera de ciertas conversaciones.

Esto lleva de inmediato a otra pregunta ¿Qué es lo que no deberíamos habernos perdido de ver este año? ¿Qué tendríamos que haber visto para que el año sea completo en términos de contenidos? ¿Dónde está aquello que circunstancialmente dejamos de ver o no pudimos ver para ponernos al día de manera definitiva? Una mirada, de paso, que puede también ser útil para determinar quién ocupó el podio en 2020. Tenemos un margen muy escaso para ponernos al día. Vale la pena el esfuerzo: se trata de lo mejor del año que está por terminar.

Trailer de El caso de Richard Jewell 02:35

Video

Si empezamos por el principio, es decir por lo que estuvo disponible en ese breve tiempo inicial sin coronavirus, todavía con los cines abiertos y la expectativa al rojo vivo por lo que estaba pasando en la temporada de premios de Hollywood, hay un puñado de títulos que no tendríamos que haber dejado de lado. Empezando por El caso de Richard Jewell (disponible en HBO Go), la última película de Clint Eastwood, que quedó injustamente al margen de la carrera por el Oscar, pero que merece ubicarse arriba de todo en cualquier lista con lo mejor del año.

En ese puñado de títulos, los últimos que pasaron por los cines antes de su cierre forzoso, no deberían faltar ni la extraordinaria Mujercitas de Greta Gerwig (HBO Go), ni la audaz Jojo Rabbit (Fox Play y Movistar Play) ni la nueva versión, compleja e inquietante, de El hombre invisible (HBO Go). Y mucho menos Parasite (Netflix), la película surcoreana de la que en un momento habló todo el mundo. Cuando se llevó un histórico triunfo en el Oscar 2020 como mejor película, algo que nunca había logrado una producción ajena a los Estados Unidos.

Trailer de Mujercitas 02:26

Video

De ese tiempo, que todavía deja nostálgicos recuerdos en las marquesinas de los cines cerrados porque siguen allí los afiches del momento de su estreno, también debería sumarse a la lista El robo del siglo (Fox Play, Movistar Play), el gran éxito de público y de crítica del cine argentino de este año, dirigido por Ariel Winograd a partir de un resonante caso policial y con un elenco inmejorable encabezado por Guillermo Francella y Diego Peretti.

Después, coronavirus y encierros varios mediante, todo fue streaming. El primero que no debería haber pasado inadvertido es Adam Sandler, que comenzó el año con una formidable aparición dramática (tal vez la mejor de su carrera) en Diamantes en bruto (Netflix), de los hermanos Safdie, y lo cerró con una comedia casi perfecta, El Halloween de Hubie (Netflix).

El robo del siglo, con Francella y Peretti, entre las mejores propuestas cinematográficas

Si el interés del lector pasa por saber cómo se empiezan a alinear las posibles candidaturas para los premios de Hollywood 2021 (incluyendo el Oscar, que se pasó para abril próximo), Netflix tiene entre sus estrenos de este año una buena cantidad de menciones en los pronósticos. Títulos que más allá de sus muy desparejos méritos merecerían un lugar entre aquello que tiene que haberse visto antes del final de este año: Mank, El juicio de los 7 de Chicago, 5 sangres y, más recientemente, La madre del blues. Lo mismo cabe para El sonido del metal (Amazon Prime Video), con una descomunal actuación protagónica de Riz Ahmed.

Y si la atención está puesta en los actores hay que mirar el regreso de Sophia Loren en La vida ante sí (Netflix); el regreso con gloria de Glenn Close en una gran película de Ron Howard, Hillbilly, una elegía rural (Netflix); una brillante performance de Hugh Jackman en Mala educación (HBO Go) y el duelo actoral del año entre Robert Pattinson y Willem Dafoe en la enigmática, sugestiva y terrorífica El faro (Flow, HBO Go). En toda gran oferta cinéfila de lo que no deberíamos haber perdido en 2020 tiene que estar El traidor de la mafia (Flow, Movistar Play), magistral película de Marco Bellocchio sobre una historia real de la mafia italiana con culpas y arrepentimientos de todo tipo.

Trailer de Gambito de dama 02:31

Video

Por el lado de las series, queda muy poco tiempo si la idea es ponerse al día con todo lo imprescindible que acercó este 2020 a las plataformas. Al frente de la lista aparece la cuarta temporada de The Crown (Netflix), estímulo ideal para revisar el resto de la historia. Allí tampoco deberían faltar dos de las producciones estrenadas en la misma plataforma que más interés y debates generaron a lo largo de este año, ambas miniseries: Gambito de dama, con la consagratoria aparición de Anya Taylor-Joy, y Poco ortodoxa, en la que brilló Shira Haas, una de las grandes revelaciones de 2020.

Casi en silencio llegaron en el último tramo del año y hoy están disponibles en HBO Go dos series dignas de verse que enfocan desde muy distintos y muy estimulantes ángulos la complejidad de las relaciones afectivas: Who Are Who We Are, de Luca Guadagnino, y I May Destroy You. La misma plataforma conserva la extraordinaria décima temporada (estrenada este año) de la mejor sitcom de la actualidad, Curb Your Enthusiasm. Y a propósito de comedias, Casi feliz (Netflix), de la mano de Sebastián Wainraich y Hernán Guerschuny, es seguramente la producción local en clave de serie que no deberíamos perdernos antes de terminar el año. El podio de las grandes comedias del año se completa con la sorprendente Ted Lasso (Apple TV+).

Del otro lado, con tensión, suspenso e intriga policial, no tendrían que faltar en cualquier antología de lo mejor del año que está por terminar la miniserie francesa The Eddy (Netflix), con el agregado de una magnífica banda sonora de jazz, y ZeroZeroZero (Amazon Prime Video), que además nos aporta la posibilidad de conocer el trabajo más reciente de nuestro compatriota Pablo Trapero, uno de sus directores. La misma plataforma nos acercó con buenas dosis de ironía y filosas observaciones la última producción de Armando Bo, El presidente, sobre hechos reales relacionados con la corrupción en el fútbol profesional de nuestro continente y la figura de Julio Grondona.

Otra serie rebosante de creatividad y de grandes ideas visuales que nos legó este 2020 es The New Pope (Fox Play), de Paolo Sorrentino, con John Malkovich y Jude Law. Y en esa lista (y con esa misma línea de originalidad y presentación visual deslumbrante) no puede faltar The Mandalorian, verdadero buque insignia de Disney+, la plataforma con todos los contenidos de las marcas del imperio del ratón Mickey, instalada desde noviembre en la Argentina.

En el terreno documental, la producción argentina se destacó entre las producciones imperdibles de este año. Nisman, el fiscal, la presidenta y la espía y Carmel: ¿quién mató a María Marta? Aparecieron este año como miniseries en Netflix y estimularon desde allí toda clase de debates y análisis. Es más, consiguieron que ambos casos (el del fiscal fallecido en la víspera de la presentación de un crucial informe que involucraba a lo más alto del kirchnerismo y el de uno de los crímenes más resonantes de la historia policial de nuestro país) recuperen protagonismo en la agenda central de los medios y el interés de la opinión pública como ejemplos de impunidad y de falta de rigor en las investigaciones.

Trailer de El último baile 00:56

Video

El top five de los grandes documentales que nadie debería haberse perdido este año se completan con un variopinto escenario, todos en Netflix: El último baile, formidable retrato de Michael Jordan, la NBA y la máxima exigencia imaginable en el deporte profesional; Tiger King, con la extravagante fascinación de un mundo desconocido para nosotros, el de los zoológicos privados en Estados Unidos, y Rompan todo, una mirada sobre la historia del rock en América latina que no deja de abrir polémicas, discusiones y hasta viejos pases de facturas en las redes sociales.

El final de esta recorrida coincide con un nuevo principio. El 8 de enero se estrena en Netflix la tercera temporada de Cobra Kai, una de las grandes sorpresas de este año. Nadie imaginaba que este rescate de los viejos personajes y las historias que dejó pendiente la serie de tres películas de Karate Kid en los años 80 se convertiría en una de las grandes atracciones de este año. Muchísima gente, entre viejos fans de aquellas aventuras y nuevas generaciones dispuestas a descubrirlas a partir de esta secuela, la incluye entre los imperdibles de 2020. Dos temporadas que deberían verse antes de que termine este año. Al menos para estar listo y sumarse de la mejor manera a la primera gran conversación de 2021.

La vida ante si, gran trabajo de Sophia Loren Crédito: Netflix

Conforme a los criterios de