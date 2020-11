The Mandalorian: un western en clave intergaláctica que llegó para quedarse Crédito: Gentileza Disney

The Mandalorian (Estados Unidos/2019-2020). Creador: Jon Favreau. Dirección: Jon Favreau, Peyton Reed, Rick Famuyiwa, Dave Filoni, Bryce Dallas Howard, Deborah Chow, Taika Waititi y Robert Rodriguez, entre otros. Elenco: Pedro Pascal, Carl Weathers, Gina Carano, Katee Sackhoff, Giancarlo Esposito y Werner Herzog. Disponibleen: Disney+. Nuestra opinión: muy buena.

Toda buena serie necesita un universo propio, un protagonista atractivo, un simpático ladero, unos antagonistas de fuste, una solvencia narrativa y una estética que la defina. A The Mandalorian hay que ponerle un tilde de aprobado en cada uno de esos (y en varios otros) ítems. El universo es, claro, el de Star Wars, pero lo bueno de este proyecto concebido por Jon Favreau es que no se necesita ser un experto en la franquicia (de hecho, los no iniciados pueden disfrutarlo sin haber visto las películas de la saga creada por George Lucas), mientras que los iniciados sí disfrutarán de las pequeñas y no tan pequeñas referencias.

El héroe perfecto es el mandaloriano del título (o Mando, como casi todos lo llaman), solitario cazador de recompensas (un Pedro Pascal de voz grave y armadura al que nunca le vemos el rostro) que parece una mezcla de cowboy a-lo-Clint Eastwood y de samurái, una síntesis entre el Sergio Leone de El bueno, el malo y el feo y el Akira Kurosawa de Yojimbo. La excusa dramática de los once episodios de poco más de media hora cada uno ya disponibles es, en verdad, mínima y pasa por el encargo de proteger a "El Niño", un encantador Yoda bebé que en verdad tiene ¡50 años!, concebido con una mixtura entre técnicas artesanales (marioneta) y efectos digitales; y de encontrar por distintos planetas a otros mandalorianos, expertos guerreros que están dispersos por la galaxia.

Si ya tenemos al universo, al protagonista y su ladero, y a la estética genérica, solo nos falta un malvado a la altura (como el Moff Gideon de Giancarlo Esposito), enigmáticos secundarios (como El Cliente, que interpreta Werner Herzog), unos solventes narradores para cada episodio (se lucen, entre otros, el propio Favreau, Peyton Reed, Rick Famuyiwa, Dave Filoni, Bryce Dallas Howard, Deborah Chow y Taika Waititi) y múltiples sorpresas. Así, en los primeros tres episodios de la segunda temporada (en verdad se presentan como las partes 9, 10 y 11) se suceden las luchas contra criaturas gigantescas (sobre todo arañas) cuyos diseños parecen homenajes al mítico e influyente Ray Harryhausen.

Esta apuesta por retomar el camino del héroe, esta recuperación del clasicismo del western crepuscular (con citas explícitas a films como La pandilla salvaje, de Sam Peckinpah, y Tres hijos del diablo, de John Ford), mixturada con las aventuras galácticas y cierto espíritu de cine clase B y -claro- los permanentes guiños a la saga de Star Wars (la acción está ambientada cinco años después de Episodio VI: El regreso del Jedi) le han valido a The Mandalorian nada menos que 7 premios Emmy (sobre un total de 15 nominaciones) para convertirse así en la serie insignia del flamante servicio de streaming Disney+.

Cuando todavía quedan cinco capítulos para terminar el 18 de diciembre con esta segunda temporada (los estrenos se suben a razón de uno por semana), la producción de la tercera ya está en marcha. Por suerte, hay Mando para rato.

