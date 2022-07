Todo listo para el anuncio de la continuidad de Mirtha Legrand en Eltrece

En medio de la incertidumbre por el futuro de Mirtha Legrand en las últimas horas creció la posibilidad de que la diva de los almuerzos se quede en Eltrece para realizar una nueva temporada de su programa. Y el acercamiento lo habría conseguido el productor teatral Carlos Rottemberg, que decidió mediar entre las partes, según se conoció mediante una carta del propio Rottemberg el pasado 5 de julio.

Tras el acercamiento hubo muchos que intentaron conseguir el testimonio del empresario y propietario de teatros en Mar del Plata, pero -fiel a su estilo respetuoso- decidió correrse del centro de la escena.

Ahora, a tres semanas de ese intento, según pudo saber LA NACION se habría llegado a un acuerdo y el anuncio se hará el próximo martes en los festejos de los 150 años del Teatro Liceo (sala teatral propiedad de Carlos Rottemberg), ya que ese día -en el marco de los festejos- se estrenará Piaf obra teatral que produce Adrián Suar en esa sala de la Avenida Rivadavia y Paraná, a metros del Congreso, y que tiene a la actriz y cantante Elena Roger como protagonista.

Al parecer Rottemberg llamó personalmente a Legrand y la invitó a que sea parte no solo del estreno que produce el gerente de programación de Eltrece sino también del festejo del histórico teatro para de esa manera mostrarse juntos la diva y Suar y comunicar lo que tanto se espera desde hace varios meses.

Carlos Rottemberg y su rol

“En respuesta a la multiplicada consulta periodística que me llega sobre el tema de referencia, entiendo que no me corresponde opinar al respecto, lo cual en nada significa desconocer o negar lo que ayer se difundió -con base en información cierta obtenida a través de fuentes ajenas a mí- sobre la gestión personal iniciada y en marcha”, dijo en una carta que difundió a los medios de comunicación hace unas semanas.

En esa línea, consideró que “las declaraciones públicas sobre este tema profesional solo deben efectuarlas los verdaderos protagonistas”. “No lo soy yo”, agregó.

A su vez, Rottemberg recordó que “desde lo estrictamente personal” tiene una “relación histórica” con el matrimonio Tinayre-Legrand de más de cuarenta años. “Con mi amigo Daniel ya trabajábamos juntos en teatro en el año 1980. Solo me mueve el deseo del regreso de Mirtha Legrand a la televisión con el fin de poder comenzar su etapa de despedida de la pantalla con el nivel que una máxima figura popular vigente del espectáculo nacional merece”, añadió y remató: “Por ella primero y por su consecuente audiencia lograda en 81 años de carrera, después”.