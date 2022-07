Carlos Rottemberg se refirió a las negociaciones para el regreso de Mirtha Legrand a la TV: “Me mueve el deseo”

Luego de un lunes donde diferentes periodistas revelaron que el empresario Carlos Rottemberg asumió un rol clave para el regreso de Mirtha Legrand a la pantalla de eltrece. En un contexto de plenas negociaciones para concretar el objetivo, el también productor teatral escribió una carta donde aclaró la situación actual de la conductora de Almorzando y La noche de Mirtha.

En medio de la incertidumbre por el futuro de la Chiqui, después de la finalización del “derecho de preferencia” o “primera opción”, en las últimas horas se habló de la posibilidad de que la diva de los almuerzos finalmente se quede en eltrece para realizar una nueva temporada de su programa. Y el acercamiento lo habría conseguido Rottemberg, que decidió mediar entre las partes, según indicaron las versiones que se instalaron en las últimas horas.

Laura Ubfal en la sección que cada semana presenta en Intrusos (América) reveló, además, que Rottemberg tuvo un rol central en el acercamiento entre Adrián Suar y Nacho Viale y en la reapertura de las negociaciones. Según detalló, las personas clave para que definir el futuro de la conductora se vieron las caras vía Zoom y ahí habría surgido una nueva oferta del canal: cubrir el 80 por ciento de los costos del envío, lo que incluye el estudio y las luces a la productora, con todas las facilidades para que Mirtha pueda conducir los sábados y Juana Viale los domingos.

Las negociaciones entre las partes parecen avanzar para que el regreso de Mirtha Legrand se convierta en realidad Archivo

“Suar ya dio el ok para la negociación. Falta el ok de Nacho, pero parece que la cosa está muy cerca. Parece que se podría dar, con lo cual lo antes posible Mirtha podría estar en la pantalla de eltrece”, confirmó la periodistas. Por su parte, la conductora se sinceró con Luis Ventura el pasado fin de semana. En una conversación telefónica que mantuvieron el sábado por la noche, durante la emisión de Secretos Verdaderos, la Chiqui aseguró: “Yo deseo volver”.

Frente a esta novedad, muchos intentaron conseguir la palabra del empresario y productor, por lo que Rottemberg decidió enviar una carta a la prensa en la que explicó su postura frente a la negociación.

La carta completa de Carlos Rottemberg

En respuesta a la multiplicada consulta periodística que me llega sobre el tema de referencia, entiendo que no me corresponde opinar al respecto, lo cual en nada significa desconocer o negar lo que ayer se difundió -con base en información cierta obtenida a través de fuentes ajenas a mí- sobre la gestión personal iniciada y en marcha.

Carlos Rottemberg lideró el acercamiento entre Adrián Suar y Nacho Viale para concretar el retorno de Mirthe

Sin perjuicio de aquello, considero que las declaraciones públicas sobre este tema profesional solo deben efectuarlas los verdaderos protagonistas. No lo soy yo.

Desde lo estrictamente personal solo me surge manifestar que por mi relación histórica con el matrimonio Tinayre-Legrand de más de cuarenta años (con mi amigo Daniel ya trabajábamos juntos en Teatro en el año 1980) solo me mueve el deseo del regreso de Mirtha Legrand a la televisión con el fin de poder comenzar su etapa de despedida de la pantalla con el nivel que una máxima figura popular vigente del espectáculo nacional merece.

Por ella primero y por su consecuente audiencia lograda en 81 años de carrera, después.

Informe de Pablo Montagna.