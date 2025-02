Los cinco clásicos del cine que están próximos a abandonar el catálogo de Netflix y no te podés perder

Con frecuencia, las plataformas de streaming renuevan su lista de contenidos en pos de mantenerse en pie en la competencia por captar suscriptores y retener a aquellos que ya le dieron play a un contenido. Pero, así como renuevan temporadas de series exitosas, agregan películas y suman documentales, también eliminan de su catálogo algunos títulos. A continuación, una lista con cinco clásicos del cine que están próximos a abandonar Netflix y que no te podés perder.

Cómo perder a un hombre en 10 días

Si hay una romcom (comedia romántica) que supo convertirse indiscutidamente en una de las favoritas del público, esa, sin duda, es Cómo perder a un hombre en 10 días (How to Lose a Guy in 10 Days). La historia gira en torno a Andie Anderson, una periodista que tiene una misión: escribir, basándose en su experiencia personal, una columna sobre las cosas que las mujeres hacen para alejar a los hombres. Para eso busca enamorar al codiciado soltero Benjamin ‘Ben’ Barry. Pero, lo que no sabe es que él también tiene su propio plan para enamorar a una mujer en 10 días.

Un clásico de los clásicos, Como perder a un hombre en 10 días, con Matthew McConaughey y Kate Hudson IMDb

La película se estrenó en 2004 y está protagonizada por la icónica dupla de Kate Hudson y Matthew McConaughey y dirigida por Donald Petrie. Tiene una duración de dos horas y Netflix anunció que la última oportunidad para darle play es el martes 25 de febrero.

El Pianista

Una de esas películas que no dejan a nadie indiferente. Ambientada en la Segunda Guerra Mundial, El Pianista (The Pianist) está basada en la vida del pianista polaco de origen judío Władysław Szpilman (interpretado por Adrien Brody), quien tuvo que encontrar la manera de sobrevivir en medio de la tristeza, el terror y la desolación, luego de que el ejército alemán invadiera Varsovia en 1939. La última oportunidad para verla en Netflix es el miércoles 19 de marzo.

Adrien Brody ganó el Oscar a actor principal por su trabajo en El Pianista IMDb

La cinta dirigida por Roman Polanski se convirtió en un clásico del cine. Ganó tres premios Oscar: director, guion adaptado y actor principal. Ahora, a 23 años del estreno de El Pianista, Adrien Brody es el gran favorito para llevarse, por segunda vez, el máximo galardón que entrega Hollywood. Tras ganar el Globo de Oro, el Critic’s Choice y el BAFTA por su interpretación en El Brutalista (The Brutalist) todo parecería estar encaminado para que el domingo 2 de marzo se suba al escenario del Dolby Theatre a recibir su estatuilla.

¿Cómo saber si es amor?

En 2010, Reese Witherspoon, Owen Wilson, Paul Rudd y Jack Nicholson se reunieron para protagonizar ¿Cómo saber si es amor? (How Do You Know) una comedia romántica sobre una deportista que cree no tener suerte en el amor. Sin embargo, inesperadamente, queda envuelta en un triángulo amoroso en el que tendrá que elegir entre dos hombres que le robaron el corazón. La película dura 120 minutos y la última chance para darle play en la plataforma es el viernes 28 de febrero.

¿Cómo saber si es amor?, trailer oficial

Ritmo de un sueño

Hasta el martes 11 de marzo hay tiempo para ver Ritmo de un sueño (Hustle & Flow), una historia que gira alrededor de DJay, un hombre Memphis cansado de su vida que anhela triunfar en la industria de la música como rapero. Sus amigos lo ayudarán en la persecución de sus sueños, pero el camino no será nada fácil de atravesar. La película dirigida por Craig Brewer se estrenó en 2005 y tuvo una nominación al Oscar para Terrence Howard como actor principal y se llevó el premio a Canción original por “It’s Hard out Here for a Pimp”.

Ritmo de un sueño se estrenó en 2005 y está protagonizada por Terrence Howard IMDb

Babel

Un indiscutido clásico del cine, una de esas películas que hay que ver por lo menos una vez en la vida. En 2006 el director mexicano Alejandro González Iñárritu estrenó Babel, con un elenco estelar encabezado por Brad Pitt, Cate Blanchett, Gael García Bernal y Koji Yakusho. Dos jóvenes marroquíes disparan un rifle y terminan conectando las vidas de cuatro grupos de personas distribuidos en distintas partes del mundo.

Trailer oficial de Babel

La película se alzó con el Globo de Oro al mejor Drama y recibió siete nominaciones a los Premios Oscar. Está disponible en Netflix y según indicó la plataforma, el lunes 3 de marzo es el último día para verla.