Es sobrino de un actor innombrable, llegó al cine casi por casualidad y a los 27 busca tomar vuelo propio

En la familia las influencias son importantes. A medida que crecen, las nuevas generaciones buscan pararse con los pies sobre la tierra y comenzar a trazar, entre tropiezos y sobresaltos, sus propios caminos. Pero, muchas veces, la sangre tira y consciente o inconscientemente son esos mismos hijos, sobrinos, nietos o bisnietos quienes por esas cosas de la vida siguen los mismos pasos que sus parientes, pero a su propio ritmo. Al contrario de lo que podría suponerse, Hero Fiennes Tiffin fue a su primera audición no porque quería tener el mismo trabajo que su tío, el premiado Ralph Fiennes, sino porque quería faltar a la escuela. Pero, lo que no sabía era que, dos décadas después, se convertiría en una de las jóvenes promesas de Hollywood.

El actor Ralph Fiennes es tío de Hero Fiennes Tiffin (Foto: IMDb / Instagram @hero_ft)

El apellido Fiennes es más que conocido en la industria del cine. Ralph Fiennes es uno de los actores más consagrados de su generación, reconocido por sus magistrales actuaciones en La lista de Schindler (Schindler’s List), El paciente inglés (The English Patient), El gran hotel Budapest (The Grand Budapest Hotel) y por darle vida al mismísimo Lord Voldemort en cinco de las ocho películas de Harry Potter. Actualmente, está en la carrera del Oscar por su trabajo en Cónclave (Conclave).

Pero, Ralph Fiennes no es la única celebridad de la familia, sino que también lo son algunos de sus seis hermanos. Comparte sangre y apellido con Joseph, figura de Shakespeare apasionado (Shakespeare In Love), Enemigo al acecho (Enemy at the Gates) y El cuento de la criada (The Handmade’s Tale); Magnus (Compositor y letrista); Sophie (Cineasta) y Martha (Directora de cine). A esta extensa lista, en los últimos años se sumó su sobrino Hero.

El sueño del pibe: un papel en Harry Potter

Si bien nació en el seno de una familia de artistas, Hero decidió presentarse a su primer casting solo para faltar a la escuela. Ese acercamiento a las cámaras le significaría más tarde conseguir el papel soñado para cualquier actor. Cuando tenía 11 años apareció en Harry Potter y el misterio del príncipe (Harry Potter and the Half-Blood Prince), la sexta película de la saga.

Ralph Fiennes interpretó a Lord Voldemort en las películas de Harry Potter (Foto: Warner Bros. Picture / IMDb)

Su participación, que duró dos minutos y nueve segundos y consistió en una escena con Albus Dumbledore (interpretado por Michael Gambon), fue clave para dar inicio al final de la saga. Se puso en la piel de un joven Tom Marvolo Riddle, que, los fanáticos recordarán, era el nombre de pila del “Señor tenebroso”, “El que no deber ser nombrado” o simplemente Lord Voldemort. La mejor parte fue que, a dicho personaje en su versión adulta, lo interpretaba justamente su tío, Ralph Fiennes.

Harry Potter y el Misterio del Príncipe

“Estaba al tanto de lo grande que eran las películas. Recuerdo que íbamos a verlas al cine cuando se estrenaban”, contó Hero en una entrevista con SensaCine en 2022. Aunque parte del fanatismo tenía que ver con el rol de su tío, cuando llegó la oportunidad de hacer un casting, no dudó en tomarla. Al conseguir el papel, fue consciente de que se trataba de algo importante, aunque reconoció que sintió “poca presión”, lo cual le permitió relajarse y disfrutar.

“Fue genial. Cuando lo estaba haciendo lo sentí más como una experiencia única y divertida que como una posible opción profesional. Lo que más me atrajo fueron los días que no iba a la escuela”, le reveló a People.

Hero Fiennes Tiffin tiene 27 años y es sobrino del actor Ralph Fiennes (Foto: Instagram @hero_ft) Instagram @hero_ft,Instagram @westham

Sin embargo, a diferencia de lo que quizás podría presuponerse, interpretar a Tom Riddle en la adaptación cinematográfica de los libros de J.K. Rowling no fue el disparador para que el joven londinense siguiera el legado del hermano mayor de su madre. Cuando terminó de grabar volvió a la escuela en busca de una vida normal. “Para mí, querer actuar fue algo gradual”, reconoció y dijo que como era un niño y el papel en la película fue pequeño, “no tuvo ningún efecto en su vida mientras crecía”.

“En realidad, nunca me notaron en la calle por Harry Potter. Lo hice a una edad muy temprana, cuando estaba atravesando la pubertad y cambiando mi cabello y mi aspecto físico. Y siento que no hay muchos fanáticos de la historia en el área donde crecí”, reflexionó.

Hero Fiennes Tiffin interpretó al joven Voldemort en la sexta película de Harry Potter

El primer protagónico en una controversial apuesta

En los años siguientes, Hero se debatió sobre si su futuro estaba o no en la industria del entretenimiento. Aunque sus padres lo apoyaron, por experiencia sabía que así como un día podía estar en la portada de una revista, en un abrir y cerrar de ojos, todo podía esfumarse. Entonces buscó un plan B. En una entrevista que dio con la revista W en 2019, contó que trabajó en una empresa de catering, probó suerte en la jardinería y hasta hizo renovaciones de casas. Sin embargo, cuando llegó el momento de elegir, priorizó la actuación. Y mal no le fue.

En 2013, la autora estadounidense Anna Todd publicó en la plataforma Wattpad After, la historia de Tessa Young, una dulce y estudiosa joven que comienza un romance lleno de rupturas y reconciliaciones con Hardin Scott, el “chico malo de la universidad”. Tuvo alrededor de 400 millones de visualizaciones y el furor fue tal que se trasladó al papel, convirtiéndose en un best-seller y posteriormente al cine. ¿La pareja protagónica? Fiennes-Tiffin y Josephine Langford, hermana menor de Katherine Langford, la protagonista de la serie de Netflix Por trece razones (13 Reasons Why), como la pareja principal.

En 2019 el actor se sumó a After, la adoptación cinematográfica de la novela homónima de Anna Todd que se publicó originalmente en la plataforma Wattpad IMDb

After: Aquí empieza todo (After) basada en el primero de los cinco libros de Todd, se estrenó en 2019 y fue un gran desafío para Hero por diversos motivos. Por un lado, era su primer papel protagónico en una producción grande y por el otro tuvo que hacerle frente a un tema importante: la expectativa de los fans. Originalmente, su personaje de Hardin Scott estuvo inspirado en el cantante Harry Styles, por lo cual las comparativas eran inevitables. Sin embargo, él se ocupó de remarcar que, como actor, no sintió la necesidad de profundizar en la personalidad del músico, puesto que se trataba de una “inspiración” y no de una “réplica”.

Aunque reconoció que lo que más le atrajo de Hardin fue su “complejidad y misterio”, lo cierto es que las actitudes violentas del personaje y sobre todo el vínculo que tenía con Tessa fueron fuertemente cuestionados. “Aprendí que no podés juzgar a tu personaje. Si lo estás interpretando, tenés que buscar la forma de, al menos, emocional o lógicamente, justificar por qué es así, y eso es todo un desafío. Además, fue más difícil interpretarlo antes de que el público pudiera ver en la segunda película qué le hace ser como es y por qué los demonios de su infancia le llevan a comportarse así. Fue duro encontrar la forma de justificar su actitud, pero es muy importante hacerlo", explicó el actor sobre el trabajo interpretativo que realizó para la saga.

Hero fue Hardin Scott en las cinco películas de la saga After; su co-protagonista fue Josephine Langford, quien interpretó a Tessa Young IMDb

Si bien hubo fuertes controversias sobre la relación amorosa que se trasladó de los libros a la pantalla grande, y la crítica tampoco le dio el visto bueno a la adaptación, se decidió apostar por la continuidad de la saga. Tras el estreno de la primera parte siguieron After: en mil pedazos (After We Collided); After: almas perdidas (After We Fell), After: amor infinito (After Ever Happy) y After: antes de ella (After Everything).

Aunque las películas dejaron mucho que desear, para Finnens significaron el fin del anonimato, el salto al estrellato como un nuevo “galán” y una puerta de entrada a Hollywood. A partir de este personaje apareció en las películas Primer amor (First Love), Cazador de silencio (The Silencing), La mujer rey (The Woman King), protagonizada por Viola Davis y Guerra sin reglas (The Ministry of Ungentlemanly Warfare) donde compartió elenco con Henry Cavill, Eiza González y Alex Pettyfer.

En la filmografía del actor se incluye Guerra sin reglas (2024) donde trabajó con Henry Cavill, Eiza González y Alex Pettyfer bajo la dirección de Guy Ritchie IMDb

Actuación, fútbol y modelaje

Para el intérprete de 27 años no todo gira en torno a la actuación. Incursionó como modelo para marcas como Ferragamo y Dolce and Gabbana y aunque no es algo extremadamente atractivo para él, siempre priorizó actuar porque es “mucho más satisfactorio, creativamente”, según le aseguró a W. Además, es fanático del futbol y viste con orgullo la camiseta del West Ham de Inglaterra.

Fiennes es hincha del West Ham de Inglaterra Instagram @westham

Hero decidió usar artísticamente su doble apellido, por lo cual las asociaciones con sus “tíos famosos” no tardaron en hacerse eco. A pesar de su linaje y de que incluso trabajó en la misma película que Ralph siempre buscó abrirse paso solo. ”Nunca nos sentamos y me puse a tomar apuntes, pero si alguna vez necesité algún consejo, siempre estuvieron ahí. De hecho, les pregunté cosas un par de veces. No mucho, pero definitivamente están ahí si los necesito”, comentó el actor a Cosmopolitan en 2021.

Fiennes Tiffin también incursionó en el modelaje de la mano de reconocidas marcas internacionales ( Instagram @hero_ft

De galán de comedia romántica a un joven Sherlock Holmes

¿Qué sigue ahora para el británico de 27 años? El 6 de marzo estrena en Prime Video Picture This, una película romántica que lo tiene como protagonista junto a la actriz Simone Ashley (Sex Education, Bridgerton). Asimismo, el año pasado el sitio Deadline reveló que desde la misma plataforma de streaming lo convocaron para encabezar la serie Young Sherlock, basada en los libros Young Sherlock Holmes de Andrew ‘Andy’ Lane. Según trascendió, la producción tendrá ocho episodios, dirigidos por Guy Ritchie (Justicia implacable, Los caballeros). Hero será un Sherlock Holmes de 19 años, icónico personaje que supieron interpretar actores de la talla de Robert Downey Jr. y Benedict Cumberbatch.

Picture This, trailer oficial

Pero, además de todo eso, Hero tiene un deseo profesional y personal: trabajar bajo la dirección de su madre Martha Fiennes. Aunque en una entrevista con W admitió que discutirían mucho, consideró que “sería genial” vivir esa experiencia juntos. ¿Se juntarán la dupla Fiennes-Fiennes en el set de filmación?... Solo el tiempo lo dirá.