Tom Cruise, actor de 64 años: “Tratá de conocer antes de avanzar; no trabajes simplemente con personas”

“Soy intenso”, admite Tom Cruise, de 64 años, cuando le preguntan por la manera en que encara una película. La frase aparece en una conversación poco habitual con GQ, su primera tapa para la revista en dos décadas, y funciona como una explicación de su modo de trabajo: el actor no separa la preparación del riesgo físico ni trata a sus compañeros como piezas intercambiables de una producción.

Antes de describir escenas de acción o acrobacias, Cruise plantea una regla que aplica al comienzo de cada proyecto. “Tratá de conocer antes de avanzar. No trabajes simplemente con personas. ¿Quiénes son? ¿Qué son? ¿Qué están tratando de hacer?”, dijo. Para él, la observación previa permite captar el comportamiento humano que luego necesita llevar a la pantalla.

Tom Cruise volvió a ser tapa de GQ, su primera en dos décadas GQ

La declaración añade una capa menos visible a la imagen pública del protagonista de Misión imposible, asociado desde hace años a secuencias filmadas al límite. El actor no presenta la intensidad como una pose ligada a las acrobacias: la conecta con una responsabilidad hacia la historia, el diálogo y el conjunto del elenco. Incluso resume su relación con el peligro como una preferencia por pararse “en el borde de un acantilado, física y metafóricamente”.

Su preparación empieza por ubicar qué persigue el otro intérprete y cómo se relaciona con el personaje, antes de que la cámara registre una escena. Esa búsqueda convive con una carrera en la que el cuerpo es parte central de la propuesta, pero también con una idea del trabajo actoral basada en escuchar y entender a quienes participan.

Uno de los aspectos más populares sobre Tom Cruise es que no acepta dobles de riesgo Instagram: @tomcruise

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Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.