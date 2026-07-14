Tom Holland dio detalles de la publicidad que grabó con Messi e hizo una revelación: “Sus hijos son fanáticos de Spider-Man”

El Mundial 2026 está a punto de tener uno de los partidos de semifinal más importantes de la historia: el de la Argentina e Inglaterra, que se enfrentan este miércoles 15 de julio a las 16 (hora argentina) en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta. Será un encuentro con una carga emotiva extrema y justo en el cuarenta aniversario de la Copa del Mundo que levantó Diego Armando Maradona. Y si bien cada hincha alienta a su respectiva selección, hay un inglés que, aunque quiere que su equipo salga campeón del mundo, se rindió a los pies de Lionel Messi. ¿Quién? Tom Holland. El actor dio detalles de la publicidad de Spider-Man que grabó con el futbolista y no dudó en expresar su admiración. “Es una leyenda absoluta”, aseguró.

Hace un par de semanas, en pleno auge del Mundial, se estrenó un spot para promocionar Spider-Man: Un nuevo día (Spider-Man: Brand New Day), la nueva película de Marvel que llega a los cines argentinos el 29 de julio. En la misma, Peter Parker (Holland) está en una cafetería hablando por teléfono cuando al lugar ingresa el campeón del mundo. “Sos Messi”, le dice atónito y él le responde: “Sí” y le muestra en su celular la aplicación Spidey Tracker con la que se rastrea al superhéroe. Cuando advierte que lo estaba buscando, Holland aparece con el traje azul y rojo y le consulta si le gusta la altura. Acto seguido, ambos sobrevuelan Nueva York aferrados a la telaraña. “Promo con la cabra. ¿Quién es el siguiente?“, expresó el actor en sus redes y rápidamente el video se volvió viral.

La publicidad de Lionel Messi y Tom Holland para Spider-Man

A partir del furor que generó la colaboración, en una reciente entrevista con VT en el marco de la gira promocional de La Odisea (The Odyssey), la película de Christopher Nolan que llega este jueves 16 de julio a la Argentina, le pidieron a Holland que rankeara su experiencia al trabajar con el futbolista argentino. Él no escatimó en elogios y usó el término GOAT, cabra en inglés, que significa “Greatest Of All Times”, o “el mejor de todos los tiempos”. “Es probablemente el GOAT de los GOATs. Si reuniéramos a todas las personas de mayor rendimiento, él podría encabezar esa lista”, sostuvo.

Messi se sumó a una publicidad de Spider-Man: Un nuevo día, la nueva película del superhéroe de Marvel protagonizada por Tom Holland (Foto: Captura de video)

“¡Qué leyenda! ¡Qué privilegio! Me conmueve profundamente que estuviera dispuesto a hacer eso para nuestra película", reflexionó. Ante esto, Matt Damon, que estaba a su lado y es fanático de Messi y de la selección argentina gracias a su esposa Luciana Barroso, comentó que Messi no suele hacer esa clase de cosas, a lo que Holland agregó: “No y estaban diciendo que nunca hace nada de eso. Creo que sus hijos son fanáticos de Spider-Man. Lo vi hacer las manos de Spider-Man un par de veces cuando anota goles. Qué leyenda absoluta”.

Y efectivamente, cuando llegó a Inter Miami, el 10 empezó a festejar sus goles como si fuese un superhéroe de Marvel, desde Thor hasta Iron Man y Black Panther (Pantera Negra). El 11 de agosto de 2023, Messi anotó el cuarto gol de la victoria en el partido de cuartos de final de la Leagues Cup contra Charlotte y festejó mirando a la tribuna donde estaban sus hijos Thiago, Mateo y Ciro y su esposa Antonela Roccuzzo e hizo con las manos el gesto de lanzar telarañas típico de Spider-Man.

Lionel Messi festejó un gol con Inter Miami lanzando telarañas como Spider-Man (Foto: Captura de video)

Fueron justamente los niños los ideólogos de este festejo. Como aún estaban de vacaciones, todas las noches veían una película de Marvel y le pidieron a su padre que después de un gol celebrara como los superhéroes. “Así empezó todo, y mantuvimos ese ritual. Cada vez que veíamos una película nueva, ensayábamos una celebración de gol. Pero solo las hago en los partidos en casa, cuando los nenes están acá, cerca de mí, para que podamos compartir esos momentos”, le dijo el campeón del mundo al Miami Herald en aquel momento.