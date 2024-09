Tomás Fonzi habló sobre el diagnóstico que recibió y concientizó a sus seguidores

Escuchar

Este domingo 29 de septiembre es el Día Mundial del Corazón y, con intención de concientizar sobre algunos problemas de salud que este órgano puede traer, Tomás Fonzi sorprendió a todos al revelar cuál es diagnóstico que recibió hace algunos años.

Tomás Fonzi participó de una campaña de concientización instagram.com/fonzista

A través de su perfil de Instagram y en colaboración con la empresa farmacéutica Novo Nordisk Argentina, el actor de 42 años brindó detalles sobre qué es la bradicardia, una afección que afecta el ritmo del corazón. “Es fundamental hacerse chequeos médicos acordes a la edad y la condición personal”, comenzó diciendo.

En ese sentido, recordó que el médico le preguntó si era atleta profesional. Al aclarar que no lo era, el cardiólogo le explicó que su corazón late más lento de lo habitual, síntoma que caracteriza a la bradicardia. Pero para llevar tranquilidad a sus fanáticos, aclaró que se trata de una condición que es benigna. “No es nada grave, pero esta experiencia me hizo comprender la importancia de cuidar mi cuerpo: dormir bien, hacer ejercicio, comer de manera saludable e hidratarse adecuadamente”, sostuvo.

Tomás Fonzi se sinceró sobre su afección Santiago Cichero/AFV

“‘Mi corazón late un poco más lento’. En la previa del #DíaMundialDelCorazón te cuento qué es la bradicardia y cómo me cuido a diario. Sumate a la campaña de concientización que lleva adelante @novonordiskar junto a @hablemosdediabetes.ok, @lasaludeselmodelo, @fac_cardio y @fundacioncardiologica y preguntate vos también, ¿qué voy a hacer hoy para cuidar mi corazón?”, escribieron en el pie del posteo que obtuvo miles de likes y cientos de comentarios.

“Yo también tengo lo mismo, y empecé a cuidarme con las comidas y hacer ejercicio”; “Tengo lo mismo, me asusté al principio, pero luego me puse en marcha cambiando hábitos y haciendo ejercicio!”; “Me detectaron lo mismo ahora sigo con estudios me siento muy cansada”; “Uy, late superbajo el mío, pero ya convivimos bien los dos, llevamos juntos 57 años y vamos hasta los 105. Ahí veremos”; “A mí me diagnosticaron lo mismo " tu corazón late más lento” y “Ahora que te escucho, me siento mejor y saber que no soy la única, me dan tranquilidad”, fueron algunos de los mensajes de los usuarios que tienen la misma afección y que se sienten acompañados por el actor.

Pese a que muchos se vieron sorprendidos por la noticia, otros no. Es que en 2022, en diálogo con Germán Paoloski para No es tan tarde (Telefe) se refirió al respecto. “Mi corazón late despacito, en estado de reposo es lento”, explicó en aquel entonces. Pese a que no dijo cuándo lo detectó, mencionó que hace los controles periódicos y que lleva su día a día con total normalidad.

Qué es la bradicardia, la alteración del ritmo cardíaco que padece Tomás Fonzi

Esta enfermedad se desarrolla cuando la frecuencia cardíaca se encuentra por debajo de los 60 latidos por minuto y el pulso está lento. Así lo explicó el jefe de la Unidad de Cardiología del hospital Néstor Kirchner de Tucumán para el Ministerio de Salud Pública.

En cuanto a los síntomas, el profesional detalló: “Pueden ser desde las más extremas, como desmayo con pérdida de conocimiento, generalmente conocido médicamente como síncope, y como sintomatología más leve, mareos y cansancio ante el mínimo esfuerzo”.

LA NACION