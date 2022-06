Tomás Fonzi reveló el insólito motivo por el que se casó con Leticia Lombardi tras 15 años en pareja

Tomás Fonzi supo posicionarse como uno de los galanes de la televisión argentina más convocados. Desde sus primeros trabajos que incluyeron el éxito de Verano del ‘98, logró conquistar el corazón de los argentinos. Pero su explosiva popularidad siempre se contrapuso con el hermetismo que adoptó frente a su vida privada, y sobre todo en su relación con su pareja, Leticia Lombardi. Sorpresivamente, esta semana el actor reveló el motivo por el cual contrajo matrimonio tras 15 años de amor y dejó a todos sorprendidos.

Leticia Lombardi y Tomás Fonzi se conocieron cuando tenían 20 años y su relación estuvo marcada por algunas idas y vueltas. “Fuimos y vinimos varias veces, y una de esas idas y vueltas duró como tres años sin saber nada el uno del otro. Después nuestros caminos se volvieron a cruzar”, contó el actor en diálogo con el programa radial Agarrate Catalina. Y reveló que cuando ese reencuentro tuvo lugar, surgieron los planes de formar juntos una familia y así lo hicieron: actualmente tienen dos hijos, Violeta (11) y Teo (5), de quienes no se conoce el rostro por una decisión de la pareja. También, la vida de la ahora esposa del actor es una incógnita, ya que se mantiene alejada de los medios y con un bajo perfil.

Otra foto retro de Tomás Fonzi y Leticia Lombardi (Foto: Archivo)

El siguiente paso que habían planeado era el matrimonio. Pero el actor contó que tuvieron dos intentos fallidos y que debido a cuestiones burocráticas no pudo llevarse a cabo. Pero fue en febrero que la pareja dio el sí, en una ceremonia íntima en el Registro Civil. Lejos de la prensa y de la tradicional fiesta, la pareja optó por un evento íntimo que terminó con un almuerzo familiar.

A cuatro meses de aquel suceso, Fonzi hizo una revelación que llamó poderosamente la atención, ya que lejos del romanticismo indicó que su interés por dar el sí fue meramente económico. En diálogo con el youtuber Pablo Agustín, recordó que contrajo matrimonio en febrero y aseguró que el motivo fue el trámite que podría realizar en la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP). “Descargás impuestos”, aseguró el actor sobre el cambio en su situación económica tras dar el sí.

Tomas Fonzi sobre su casamiento

“Sos padre de familia, entonces informás a la AFIP y descargás impuestos. Antes yo era soltero, pero ahora soy padre de familia, tengo una casa, dos hijos, colegios, esposa”, detalló sobre los beneficios monetarios que descubrió que cambiarían si estaba casado, y lo lo llevaron a tomar la decisión definitiva. Si bien en ocasiones anteriores habló sobre las dos veces que intentaron casarse, esta es la primera vez que Tomás se sinceró sobre el motivo principal que lo llevó a tomar la decisión.

Además, dejó en claro que para él se trató de mero trámite, ya que la idea de la pareja era realizar las firmas necesarias y seguir ese mismo día con su jornada de grabación. Pero no todo fue tan frío, en ese día especial hubo un cambio de planes, ya que a último momento le comunicaron a Fonzi que no trabajaría en aquella jornada, por lo que realizaron un almuerzo junto a sus personas más queridas. En esa línea, el artista indicó que no planea casarse por Iglesia ni tampoco realizar una fiesta en un futuro cercano.