Tomás Fonzi recordó su participación en Nueve reinas, pero tuvo un olvido imperdonable: “No me acuerdo”

Tomás Fonzi recordó su rol en la película Nueve reinas, pero tuvo un desliz que lo dejó mal parado. El actor olvidó el nombre del personaje principal del clásico argentino estrenado en el año 2000 y Guido Kaczka lo interpeló.

El artista fue invitado este lunes al programa Los ocho escalones Kids (Telefé), donde quedó en evidencia su “mala memoria”. En un momento de la emisión, uno de los participantes adultos debía reconocer de qué película era el diálogo que estaba oyendo.

Tomás Fonzi recordó su participación en Nueve reinas, pero tuvo un olvido imperdonable

Sin dudas, era un extracto del film dirigido por Fabián Bielinsky, que trata sobre dos estafadores que se encuentran ante la oportunidad de sus vida. En el audio se oía la voz inconfundible de Ricardo Darín al decir: “Aquellos dos. Esperando a alguno con el maletín del lado de la calle”. El participante no lo dudó ni un segundo y rápidamente respondió: “Nueve reinas”.

En ese momento, Fonzi decidió hacer un aporte. “Me tomo el atrevimiento de intervenir, porque fui partícipe necesario de esa película. Tuve una pequeña escena”. Ante la consulta de Kaczka, Fonzi se dispuso a explicar su rol en la trama del film: “Yo soy un botones del hotel y soy el hermano menor del personaje de Ricardo (Darín) y Leticia (Brédice). Éramos los tres hermanos. Ricardo...su personaje... no me acuerdo... ¿Cómo se llamaba su personaje?”.

Tomás Fonzi recordó su personaje de Nueve reinas

Incrédulo ante el olvido de Fonzi, Kaczka le reclamó: “¿Pero cómo nos preguntás a nosotros, Tomás? ¡Por favor!”. Con una risa incómoda, el actor retrucó: “Fue hace muchos años”. Sin embargo, no logró recordar el nombre del personaje de Darín, que se llamaba Marcos, y siguió: “Estoy muy orgulloso de haber sido parte de eso”. Luego, terminó de dar su explicación: “Mi participación termina con un rodillazo en las partes bajas de Ricardo”.

Quiénes iban a ser los verdaderos protagonistas de Nueve reinas

Hace unos días, Gastón Pauls, uno de los protagonistas de Nueve reinas, contó algunos secretos de la producción y reveló quiénes iban a ser los protagonistas originales de la película, que finalmente fue interpretada por Ricado Darín y el propio Pauls.

Invitado al programa La divina noche de Dante (elnueve), el actor contó quiénes iban a ser parte del elenco original del film: “La película la iban a hacer “el Puma” (Gabriel) Goity y Leo Sbaraglia, y muy poco tiempo antes de la película nos llamaron a Ricardo y a mí”. Luego, agregó: “Entonces, teníamos muy poco tiempo para prepararlo”.

Gastón Pauls confiesa quiénes iban a ser los protagonistas originales de Nueve Reinas

Pauls también hizo otra revelación sobre la película. El actor contó que el director de la película le explicó dónde residía el éxito de Nueve reinas. “Él me dijo: ‘Mirá, Gastón, el secreto de esta película es que vos hagas que la gente no se tiene que dar cuenta del secreto de la película’”. Sin develar el detalle, Pauls explicitó cuál era la idea detrás de las palabras del director: “Si vos blanqueás el secreto, que no lo voy a decir, se pierde...”.

A su vez, el actor confesó que al principio ni a él ni a Darín les había gustado el film, aunque aclaró que ellos no habían visto la película terminada, sino solo un primer corte. “Me acuerdo que Ricardo y yo nos miramos y dijimos: ‘No nos gusta esto. No quiero ir al estreno’”, completó Pauls.