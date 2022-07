“Acordado de palabra, pero no firmado”: los increíbles pormenores de la vuelta de Mirtha Legrand a la televisión

“Acordado de palabra, pero no firmado”. La frase, que una fuente irreprochable de eltrece le dijo a LA NACION hace minutos, describe cuál es la situación en torno al esperado regreso de Mirtha Legrand a la televisión. Según se rumoreó, si no surge ningún escollo que trabe las deliberaciones, sería posible una firma de contrato este miércoles por la tarde.

Anoche, en el estreno del musical Piaf en el teatro Liceo, la propia Legrand confirmó que las negociaciones estaban avanzadas, aunque se desentendió de la letra chica de los pormenores del que sería un inminente acuerdo formal. Junto a la diva, Adrián Suar, productor de la pieza protagonizada por Elena Roger, confirmó que el contrato estaba listo y que había sido enviado a la productora para su aprobación final. Suar evitó nombrar a Nacho Viale y a su compañía StoryLab, con quien la relación no sería del todo fluida, a pesar de que fue eltrece la pantalla que cobijó a las últimas temporadas de los famosos almuerzos y cenas de la diva .

La conductora, ansiosa por anunciar su regreso a la TV GERARDO VIERCOVICH

Durante este año, y ante la falta de entendimiento, Nacho Viale conversó con América y hasta trascendió una charla con Telefe, que el productor desmintió categóricamente. Lo cierto es que su abuela no deseaba cambiar de señal y no habrían sido pocas las oportunidades en las que llegó al llanto lamentando su ausencia de la pantalla.

Para acelerar los plazos y no perder a la diva de su grilla, Adrián Suar, Pablo Codevilla y Coco Fernández le ofrecieron a StoryLab hacer el programa desde los estudios del canal, ahorrándole a la productora de Viale el alquiler de un set. Desde que arribaron a eltrece, La noche de Mirtha y Almorzando con Mirtha Legrand se emitieron desde Estudio Mayor y La Corte, dos importantes espacios de realización audiovisual de la ciudad de Buenos Aires. Sin embargo, esta posibilidad no terminó por destrabar las idas y vueltas, en las que el nieto de la conductora habría sido el factor más hermético y poco dispuesto a ceder algunas de sus necesidades . Se dijo que la cantidad de cortes publicitarios, el reparto de los porcentajes de la pauta publicitaria y hasta qué programas precederían a los de la Legrand habrían sido exigencias de parte de Viale.

Legrand junto a Natalia Oreiro y Marcela Tinayre, en la premiere de Santa Evita Star+

Dado que las conversaciones se postergaron más de lo debido, Carlos Rottemberg, quien durante años fue socio de Daniel Tinayre en la producción de los programas de la diva, se metió en el campo de juego para mediar entre exigencias y divismos de las partes, aunque ese divismo no era precisamente el de la conductora que, a sus 95 años, es consciente que el paso del tiempo le juega en contra.

El prestigioso productor y empresario teatral es el responsable del entendimiento de las partes, cumpliendo así con un mandato de Daniel Tinayre. Rottemberg, fiel a su estilo, está presente para acompañar y colaborar ante cada vicisitud en la vida de Legrand.

El legado

“La noche anterior a que falleciera Daniel Tinayre, fue trasladado en ambulancia a un sanatorio. Detrás de la ambulancia, yo iba manejando con Mirtha a mi lado. En la sala de terapia intensiva, Tinayre la miró a Mirtha que estaba a su izquierda y le dijo: ´Chiquita, el lunes hacé el programa’. Luego me miró a mí, que estaba a la derecha, y me dijo: ´Cuidala´. Se murió al día siguiente, el domingo 23 de octubre de 1994″, recuerda Rottemberg ante el pedido de LA NACION de reconstruir aquel episodio de primera mano.

Carlos Rottemberg, figura clave en la negociación Ignacio Sánchez / archivo - LA NACION

Fue un mandato. Tinayre y Rottemberg eran socios en la producción del legendario programa Almorzando con Mirtha Legrand, algunas aventuras televisivas como Pinti y los pingüinos y experiencias teatrales del calibre de Potiche, la pieza con la Mirtha Legrand se retiraría de las tablas en 1990.

El empresario teatral cumplió con aquel pedido de su socio y siguió produciendo los formatos televisivos de la estrella, hasta que, en el 2011, le dejó la posta a Nacho Viale. Viale produjo junto a Martín Kweller y luego a través de StoryLab, la compañía que lidera junto a su socio, el realizador audiovisual Diego Palacio. A pesar de no tener vínculo laboral con Legrand, Rottemberg siguió de cerca su carrera, pero, fundamentalmente, su vida .

Él fue el primer que caminó las pocas cuadras que separan su domicilio del piso de la diva, para contenerla ante la noticia de la muerte de Silvia “Goldy” Legrand, la gemela de la estrella. Allí estaban, frente a los ventanales que dan a la Plaza Alemania, Marcela Tinayre, quien le comunicó la desgracia a su madre, Rottemberg y Elvira, la asistente histórica de Mirtha. Ellos fueron quienes la contuvieron y hasta evitaron, en plena pandemia, que la diva asistiera a los funerales, dado el riesgo sanitario que ello implicaba.

“ Mirtha se cuida como nadie y se cuida muy bien. Pero, cuando a fin de junio de este año, vi que había una innecesaria proliferación de cruces mediáticos sobre el posible regreso, la llamé el viernes 1 de julio y le dije que me ofrecía a mediar entre las partes porque no se merecía estar en la boca pública después de 81 años de carrera y que parezca que estás discutiendo de dinero, cuando, en realidad, no era el caso ”, explica Rottemberg.

“Te ofrezco mediar, le propuse, y ella me respondió ´sí, hacelo´. De otra manera no lo hubiese hecho. Luego de eso armé un Zoom, ya que Nacho estaba de viaje, y les ofrecí a las dos partes que se subieran a ese zoom y ahí comencé una mediación que nunca abandoné”, confirma Rottemberg.

En una cena en casa de Jorge Lanata, Mirtha le contó sobre esta negociación al periodista, quien dio a conocer la noticia en su programa de radio Mitre. Ante esa explosión informativa, Rottemberg emitió un comunicado contando los pormenores del tema.

La vuelta

Mirtha Legrand volvería a la pantalla en septiembre

Septiembre sería el mes elegido para la vuelta de los programas de Legrand a la pantalla de eltrece. A diferencia de lo que sucedió durante los dos primeros años de la pandemia del Covid, esta vez Mirtha tomaría la posta regular de las cenas sabatinas de La noche de Mirtha, mientras que su nieta Juana Viale conduciría Almorzando con Mirtha Legrand, durante los mediodías de domingo . Así las cosas, se esperan cenas de tinte más político y almuerzos de tono más distendido.

El acuerdo es inminente. Nadie quiere que Mirtha no vuelva a la televisión. Aunque se espera que sea la temporada de despedida, el tono electoral del año entrante tienta a la Legrand de volver a marcar la cancha y generar agenda con sus picantes entrevistas matizadas con buen vino y platos gourmet.