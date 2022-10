Gran Hermano 2022: revelan qué le metieron en el bolsillo a Tomás Holder antes de entrar a la casa

escuchar

Las puertas de Gran Hermano (Telefe) ya se abrieron. Como bien lo indica la historia detrás del famoso reality con formato internacional, las polémicas no son escasas durante la convivencia de los participantes. En esta nueva emisión, ingresaron 18 personas y una de ellas fue el centro de atención al estar involucrado en un hecho prohibido dentro del juego. Previo a entrar a la casa, Tomás Holder saludó a su madre y las cámaras detectaron cómo la mujer dejaba un papel en su bolsillo. A partir de ahí explotaron las especulaciones.

“Ayer, en este programa pasó algo que no podía pasar”, indicó Santiago del Moro a la apertura de El debate (Telefe). De inmediato, el conductor señaló que la madre de Thomas Holder al momento de despedirse de su hijo, en medio de un fuerte abrazo, le dejó en el bolsillo del pantalón un papel. “Eso está prohibido”, afirmó Del Moro, quien s reveló que si bien se trata de una carta, es una violación de una regla del juego, en el que se busca un aislamiento de los participantes.

La carta de Holder despertó las sospechas de los seguidores de Gran Hermano

Por este motivo, cuando este accionar fue detectado por Gran Hermano, Holder fue llamado al confesionario. Sorprendido por el pedido de la voz del juego, minutos después de haber ingresado a la casa, el participante se sentó en el clásico sillón. “Necesito que chequees tus bolsillos porque nos contó tu mamá que te dejó una cartita o algo afectuoso”, le dijo la persona que oficia como autoridad del reality. De inmediato, el joven tomó la carta en cuestión y fue advertido de que no recibirá una sanción por ello.

“Yo no sabía nada. Mamá te amo. Te agradezco por haber venido hasta acá, sé que no es fácil dejar a mis hermanitos allá. Sé que esta carta no la voy a poder leer ahora, pero te la agradezco de corazón. Sabés que se me ponen los ojos llenos de lágrimas porque sé todo lo que pasamos para formarme como persona. Te prometo que, apenas salga, nos vamos a reencontrar. Te lo juro”, expresó el rosarino, a punto de quebrarse en llanto, mientras besó la carta y la dejó en el cuarto.

Holder pasó por el confesionario tras recibir el misterioso papel

La carta de la polémica quedó en resguardo de Gran Hermano y luego pasó a manos de Santiago del Moro, quien indicó que se trataba de un escrito personal, de tipo sentimental. A pesar de no tratarse de una estrategia de juego, el conductor indicó que se trata de una maniobra prohibida, ya que los participantes se encontraban en estricto aislamiento 48 horas antes de ingresar a la casa. Por lo tanto, cualquier contacto con el exterior incidía en el juego. Como bien se le informó a Holder, la carta quedará en resguardo hasta el momento que se retire del reality.

La respuesta de Thomas Holder a Viviana Canosa

En una charla en grupo, María Laura Álvarez le consultó a Thomas sobre sus sentimiento respecto a las burlas que recibió, al momento que con un video en redes sociales se postuló para ingresar a la casa de Gran Hermano 2022. “No me importó”, respondió el joven respecto a las repercusiones.

Gran Hermano 2022: Holder contra Viviana Canosa

En la misma línea, refirió a la reconocida periodista, quien se burló de él. “Viviana Canosa habló de mí y a la semana la echaron del programa. Una mina de 40 y pico de años que habla de un pendejo de 20 y pico, diciendo que yo nunca agarré una pala. No tengo que agarrar una pala porque puedo estudiar y hacer lo que me gusta y vivir de eso”, señaló. Acto seguido, no quiso volver a nombrarla pero aseguró que se trata de “una resentida de la vida”, ya que él tiene un trabajo que le gusta y ella no. “Si vos me decís que viene y me critica un chabón que es súper exitoso en la vida... y bueno, te acepto la crítica porque construiste algo pero esta gente que no construyó nada, no me cambia en nada, en serio”, cerró.

LA NACION