Toti Ciliberto bajó 25 kilos y habló sobre su duro camino: “La adicción a la comida es muy fuerte”

El comediante Toti Ciliberto decidió tomar una decisión crucial para su vida. Alentado por un problema odontológico, que lo llevó a enfrentar unas dolorosas sesiones para curar sus encías, empezó a seguir un tratamiento que tiene como fin adelgazar, a causa de una adicción a las comidas, según él mismo dijo, que lo llevó a aumentar considerablemente su masa muscular.

En una entrevista que le brindó recientemente al diario El Argentino, Ciliberto, quien se lanzó a la fama en los programas noventosos de Videomatch, contó su sinuoso camino.

Inmerso en una dieta, Ciliberto aseguró que bajó 25 kilos y comentó cómo fue el inicio del tratamiento, el cual comenzó de manera accidental y hoy muestra resultados: “No es que lo decidí, sino que no me quedó otra alternativa. Me ayudó, en principio, una retracción de encías que me hizo ir dos veces por semana al odontólogo. Y eso hizo que volviera, a veces, dolorido, sin ganas de comer y me alimentaba con caldo”.

Con el stress de estar sometido a un doloroso proceso, Toti subrayó que sus energías empezaron a mermar y eso produjo una reacción en su cuerpo: “Volvía desganado por lo invasivos que son los tratamientos. Y eso empezó a deshincharme, a bajar de peso y ahí me entusiasmé. Pero ya lo tenía pensando, obviamente, por un tema de salud. La comida es una adicción muy fuerte y se hace muy complejo dejarla”.

Toti Ciliberto se refirió a su adicción a las comidas y al tratamiento al cual debió someterse

Al atravesar días complicados, donde el sufrimiento empezó a hacer todo cuesta arriba, el humorista agregó: “Esa retracción bucal me ayudó y, después, continué. Una vez que el estómago se achica, la cosa empieza a ser un poquitito más fácil. Ahora llevo adelgazados unos 25 kilos. Espero seguir así”.

La ayuda de un profesional fue vital para que Ciliberto encamine su objetivo y pueda así encarar un proceso que no solamente tiene resultados en lo físico, sino que también resulta imperioso tener una mente focalizada. “Siempre las terapias son importantes. Y más cuando hay una adicción de por medio, en este caso la comida, que a mi criterio es la más difícil porque uno no puede evitar no verla o no usarla o no consumirla porque es comida y hay que comer. Tenerla en el plato, tenerla enfrente hace que sea muy complejo. Toda ayuda terapéutica o psiquiátrica, de acuerdo a la distancia por la que el cuerpo de uno este pasando, siempre va a ayudar y a contener”, agregó.

Y agregó sobre la selección de los alimentos: “Fui entendiendo cuáles son mejores y peores para el organismo, que hay algunos que son más saludables que otros. Y comencé a manejarlo comiendo mejor, más sano”.

Por último, deslizó que, a pesar de una conducta estricta, se toma un día a la semana para poder ingerir cualquier alimento que él desee: “Lo que si puedo recomendar o más bien compartirlo porque a mí me ha dado resultado, es que tengo un día en que me doy permiso para comer lo que tengo ganas. Ese día que tengo hace que no me desbarajuste. Porque he visto gente que entra en una dieta, lo hace y lo hace, nunca se toma un respiro y eso termina haciendo efecto rebote y siendo contraproducente”.