María Valenzuela: su increíble recuperación, el regreso a la comedia y por qué no volvería a trabajar con Adrián Suar

Luego de los problemas de salud que debió afrontar por un problema con su dentadura, entre ellos una excesiva delgadez que llegó a poner en peligro su vida, María Valenzuela reapareció este martes en Intrusos en el Espectáculo. Enfundada en un traje amarillo, una polera negra, unas gafas de marco blanco y con una enorme sonrisa, la actriz confió que ya aumentó más de diez kilos, se mostró feliz con el tratamiento que llevó a cabo en Ushuaia, repasó el calvario que vivió y aprovechó para hablar de trabajo: se entusiasmó con su vuelta al teatro y explicó por qué no volvería a trabajar con Adrián Suar .

“Subiste de peso”, fue lo primero que señaló Florencia de la V luego de que la artista modelara su look en el centro de la pista. “¡Diez kilos más o menos!”, se entusiasmó Valenzuela. “Se me nota en la cara. Irme a Ushuaia me cambió la vida, me cambiaron los dientes de abajo y empecé a comer”, reveló en relación al tratamiento que su amigo Marcelo Carta llevó adelante para que pudiera volver a masticar la comida.

Valenzuela recordó que luego de terminar la primera etapa del tratamiento, fueron a comer una pizza. “Marcelo, estoy masticando, no lo puedo creer”, le dijo la artista en ese momento con asombro a su amigo, y agregó que no podía entender no estar sintiendo dolor al comer. “Después de cuatro años pude masticar y comer carne”, agregó de inmediato, y repasó el tormento que atravesó por un mal tratamiento odontológico. “No podía más”, reveló la actriz, que estuvo tres veces internada por falta de peso y deshidratación. “Yo comía un bocadito de pollo y eso me llevaba diez o quince minutos en masticar”, repasó.

El drama de María Valenzuela con un odontólogo

Sobre la mala experiencia que tuvo, y sin dar nombre del dentista que la atendió, Valenzuela explicó que se dio cuenta que le habían puesto mal los pernos y que no tenía una mordida correcta. “Ahora lo que me falta son los dientes de arriba, pero afortunadamente ya no tengo dolor ni me afecta para comer”, aseguró. En cuanto al profesional que llevó adelante esa supuesta mala praxis, explicó que no quiso hacer nada más al respecto porque el hombre vive en España y allá no ejerce. “Yo le mandé acá una carta documento y me la rebotaron”, contó, y agregó que no va a seguir por vía judicial porque no quiere gastar energía en algo que no tiene solución. “Me lleva más a la amargura, al rencor, al odio. No quiero. Ya pasó. Ya lo estoy solucionando”, cerró el tema .

“Estoy feliz” expresó cuando Florencia de la V le preguntó por el teatro. “Con Manuel González Gil y con Juan Manuel Caballé estamos cumpliendo el sueño de volver a hacer Cien metros cuadrados ¡El inconveniente!”, anunció. “Tiene un sentido del humor enorme, la gente no para de reírse desde que empieza hasta la mitad, donde es un poco más emotiva”, reveló. Valenzuela compartirá cartel con Sabrina Carballo y con Nicolás Maiques y estrenará el 14 de septiembre. “Me encanta mi personaje”, aseguró, y contó que viene de hacer Eva y Victoria y que “pedía a gritos” hacer comedia. “La risa es sanadora. Cura todo”, sentenció.

Por último, y luego de asegurar que no volvería a hacer tira diaria para la televisión porque ya no quiere vivir las eternas jornadas de grabación que exige el medio, revivió una de sus más recordadas frases. “¡Aguante la ficción, carajo!” gritó, y lamentó la poca cantidad de historias locales que hay en la pantalla.

“No quiero hacer ficción, primero porque para los productores tenés fecha de vencimiento. Yo ya tengo fecha de vencimiento”, explicó. Luego, la conductora le preguntó si en Polka está prohibida, y su respuesta sorprendió a todos. “No. Suar no tiene una buena relación conmigo y no me llama para trabajar”, explicó. Ante la consulta de por qué considera eso, Valenzuela fue categórica: “Porque yo dije verdades”, disparó .