Lloró, cantó y logró un verdadero batacazo que conmocionó al jurado de Canta Conmigo Ahora: “¡Mejor que Joe Cocker!”

De cara al final de la etapa de audiciones, las noches de Canta Conmigo Ahora, por eltrece, se tornan cada vez más competitivas.

Los lugares dentro del grupo que pasará a la próxima instancia de la competencia disminuyen semana tras semana y, por ende, el trabajo de los jurados se complejiza: deben considerar bien a quién votan para que se quede y a quién eliminan del programa. La noche del martes no fue la excepción y, a pesar de haber sido dominado por la emoción segundos antes de cantar, uno de los participantes logró convencer al exigente panel de jueces.

Canta Conmigo Ahora: Lloró antes de cantar, pero la emoción le jugó a favor y sacó un gran puntaje

La noche del ciclo musical conducido por Marcelo Tinelli comenzó con tres participantes ya ubicados en el podio de los más votados. Esto implicaba que los próximos debían superar sus puntos para poder tener la chance de avanzar en al competencia.

La tarea parecía imposible, ya que todos tenían puntajes casi perfectos: uno de ellos con 98 mientras, los dos restantes, con 97. La velada comenzó así con la vara muy alta y lo que nadie se esperaba era que el primer participante lograra superarla con creces.

Mariano Rodríguez, oriundo de Lanús, saludó a la audiencia con una sonrisa que parecía imborrable y un sentido del humor capaz de contagiar a cualquiera. “Mi trabajo actual es ser chofer de camiones. También, como hobby, canto en bares o en algunos cumpleaños”, relató durante su presentación previa a subirse al escenario. Y agregó: “En este momento estoy re incómodo con este traje, hace cinco años pesaba quince kilos menos, así que imagínate que estoy todo apretadito acá adentro que no me puedo ni mover”.

Mariano sorprendió a Marcelo Tinelli captura de video

A su vez, reveló que toda su vida estuvo atravesada por la música, pasión que heredó de su padre quien tocaba la guitarra y también participaba en certámenes de canto. Sin embargo, agregó con mucha tristeza que en lo que va del 2022, tanto su papá como su mamá fallecieron. “Tengo un dolor terrible en el pecho. Creo que al estar acá, me siento acompañado por ellos, así que voy a tratar de dar lo mejor porque se que están acá guiándome en este momento”, manifestó.

Mariano eligió "You can live your hat on" para presentarse frente a los 100 integrantes del jurado captura de video

Aunque se paró frente al imponente jurado con una firmeza y un porte que dejó a más de uno sin palabras, al momento de hablar la emoción lo invadió por completo. “No les voy a negar, estoy emocionado. Esto no me pasa nunca, estoy acostumbrado de cantar en público, no sé que pasó ahora. Estar acá es algo grande, estamos al lado del número uno y en frente de este jurado hermoso... Pero bueno, esto es para ustedes”, dijo, con la voz tomada por la emoción.

La mezcla de nerviosismo y exaltación no fueron suficientes para opacar su talento y, en cuanto comenzó a cantar, solo hicieron falta un par de segundos para que todos se pararan de sus asientos y lo acompañaran. Con su interpretación picante y alegre de “You can leave your hat on”, de Joe Cocker, un clásico de la década de los ochenta, se ganó la admiración de todos los presentes.

El participante de Canta conmigo ahora recibió una ovación del jurado captura de video

Tras recibir halagos de varios músicos, entre los que se destacaron Javier Calamaro, el Puma Rodríguez y Celeste Carballo, quienes aseguraron que había superado al mismísimo Joe Cocker, Tinelli anunció que había obtenido 98 votos.

Pasada la etapa de desempate con el competidor que tenía el mismo puntaje, el jurado decidió que era Mariano el verdadero ganador y pasó a ocupar el primer puesto entre los mejores cantantes de la noche.