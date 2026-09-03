Toto Kirzner habló de la mujer que acosaba a Adrián Suar y recordó un episodio que atemorizó a la familia: “Tenía una obsesión”

Esta semana Tomás “Toto” Kirzner habló por primera vez de la dramática situación que se conoció hace dos semanas y que tuvo como involucrado a su padre Adrián Suar. Una mujer amenazó con volar el Hospital Garrahan y distintas salas de cines y teatros si no sacaban de la cartelera Yo Narciso, película protagonizada y dirigida por el productor, y la obra teatral Secreto en la montaña. El joven contó cómo vivió su familia lo ocurrido y recordó un episodio anterior que también los atemorizó.

El lunes 31 de agosto, Toto Kirzner estuvo en Amanece que no es poco (Olga) con Elizabeth “la Negra” Vernaci y Paulo Kablan, y la conductora le preguntó: “¿Qué pasó con la señora que estaba enloquecida con tu papá?”. Rápidamente, Tomás respondió: ”Ahora ya puedo hablar, ya no tengo más miedo porque me confirmaron que esta persona está internada en el Hospital Moyano. Resulta que tenía una obsesión con mi padre y, aparte, le poncharon la casa y tenía como caretas de mi viejo, muy Batman, el Caballero de la Noche. ¡Muy fuerte!“.

Tomás Kirzner, el hijo de Adrián Suar, habló de la mujer obsesionada con su padre que fue detenida (Foto: Instagram @elchecosuar) instagram.com/elchuecosuar

En cuanto a la reacción de su padre, reconoció que él ni siquiera se enteró de lo que sucedió. A partir de esto, recordó que esta no fue la primera vez que Suar vivió una situación como esta: “Hace mucho tiempo, cuando Polka estaba en Jorge Newbery y avenida Córdoba. Un tipo con un cuchillo lo quiso apuñalar. A partir de ahí, por un tiempito, porque le agarró la locura, había un seguridad que estaba acompañándolo”.

"Ya no tengo más miedo porque me confirmaron que esta persona está internada en el Hospital Moyano", dijo Kizner sobre la mujer que amenazó a su padre (Foto: Captura / Olga)

En cuanto al caso reciente, el 20 de agosto, una mujer de 57 años de Versalles fue detenida por el Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina (PFA) por ser la autora de una serie de amenazas de bomba contra distintas cadenas de cines y teatros, la Sociedad Argentina de Actores y el Hospital Garrahan si no sacaban de cartelera Yo, Narciso, película dirigida y protagonizada por Adrián Suar y Natalia Oreiro, y la obra de teatro Secreto en la Montaña, que se presenta en el Multiteatro con Benjamín Vicuña y Esteban Lamothe como protagonistas.

Una mujer fue detenida luego de amenazar con volar el Hospital Garraham y distintas salas de cines y teatros si no sacaban de la cartelera Yo Narciso, Buenavista

La Cámara Criminal de Sorteos del Poder Judicial de la Nación recibió correos electrónicos en los cuales el remitente, oculto bajo la denominación “CATYCEM (Contra Abusos, Torturas y Corporaciones del Espectáculo y Medios)”, advertía sobre la colocación de artefactos explosivos en los sitios mencionados. Se realizaron 30 operativos en todo el país, pero no se encontraron artefactos explosivos ni objetos que pudieran estar involucrados con un eventual atentado con bombas.

La PFA informó que lograron establecer la geolocalización de un teléfono celular que habría estado vinculado con siete cuentas de correo electrónico desde las cuales se realizaron las intimidaciones. Se realizó un allanamiento en una casa ubicada en la calle Irigoyen en el barrio porteño de Versalles y la sospechosa, una mujer de 57 años, quedó detenida acusada por el delito de “intimidación pública”. Además, se incautó el celular desde el cual se habrían enviado los mails. Según reveló Tomás Kirzner esta semana, la mujer se encuentra actualmente internada en el hospital neuropsiquiátrico Braulio Moyano.