Tomás Kirzner habló del mal vínculo entre sus padres, Araceli González y Adrián Suar, y fue tajante

A finales de los 90, Araceli González y Adrián Suar eran una de las parejas más populares del espectáculo. Sin embargo, el matrimonio terminó de la peor manera y aunque formaron una familia en común, las cosas entre ellos nunca volvieron a estar calmas, sino todo lo contrario. Esta semana se revivió la no tan antigua disputa entre ambos y quien opinó al respecto fue nada más y nada menos que su hijo, Tomás “Toto” Kirzner, quien dejó en claro lo que piensa sobre la tensa relación que tienen sus padres.

El miércoles 3 de diciembre Araceli González estuvo como invitada a Otro día perdido, el programa de Mario Pergolini en eltrece. Esto significó el regreso al canal de sus inicios después de varios años. Cuando finalizó la entrevista, la actriz dialogó con LAM (América TV) y apuntó contra Suar: “Tengo muy buenas devoluciones [sobre él]. Con todo el mundo es divino; conmigo no, pero está bien. Es su decisión”. Al ser consultada por los motivos de la distancia entre ellos, se limitó a expresar: “Él dijo que nosotros no éramos familia. Yo soy familia porque tuve un hijo hermoso, soñado; pero él sabrá, no es mi problema”.

Adrián Suar y Araceli González fueron una de las parejas más populares del espectáculo, pero la relación terminó de la peor manera Archivo

Durante la emisión del jueves de LAM le preguntaron a “Toto” Kirzner por los dichos de su madre en televisión. Comentó que aunque estaba al tanto de que su madre iba a dar las entrevistas, no llegó a verlas. “Pésimo hijo de verdad”, reconoció. “Mario siempre ha tenido una buena relación con mi vieja, ella estaba muy entusiasmada por ir, así que la pasó bien, genial”, advirtió.

A partir de esto, la cronista le preguntó qué le generaba que su madre evidenciara las tensiones que existen con su padre. “No me genera nada. Es una cosa entre ellos y yo ocupo el rol del hijo, es lo único que puedo decir. Es algo entre ellos dos y yo estoy acá agarrándolos", explicó. En esta misma línea enfatizó, en que no le corresponde interferir entre ellos: “Tengo una relación con mi mamá y otra con mi papá. Ya se separaron hace mucho tiempo, así que no hay nada en conjunto que podamos tener así”.

Toto Suar evitó opinar sobre los dichos de su madre en televisión

“Ellos siempre fueron muy claros para hablar uno del otro. Comprenden muy bien los medios después de tantos años y eso también me lo transmitieron a mí. Estoy tranquilo porque ellos saben lo que están haciendo. A mí me educaron bárbaro sobre este tema, así que estoy tranquilo", remarcó.

En cuanto a lo que siente sobre la mala relación que existe entre sus padres, advirtió que no es algo que lo inquieta. “Entiendo que puede ser algo a atender en terapia, es recontra válido. Viste que a veces estás muy frustrado porque tus papás no están juntos. Es algo más de niño eso, pero después yo fui creciendo y también desde muy chico ellos están separados, entonces prácticamente toda mi vida ellos estuvieron así, con esa dinámica. No me duele para nada”, aclaró.

"Estoy tranquilo porque ellos saben lo que están haciendo", sostuvo Toto Kirzner sobre la relación de sus padres instagram.com/elchuecosuar

Kirzner no quiso opinar sobre los recientes dichos de su madre y aseguró que siempre entendió que su rol era de hijo y no de intermediario, más allá de la cuestión mediática: “Confío en mis viejos, son bastante cuerdos”, aseguró. En cuanto a la posibilidad de una posible reconstrucción del vínculo entre sus padres, señaló que puede haber una reconciliación como no y que de cualquier manera “todo estará bien”.