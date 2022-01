Adrián Suar, del reproche de su hija Margarita al orgullo por la valentía de Toto

Margarita, la hija que Adrián Suar tuvo con la actriz Griselda Siciliani, salió a su papá. O por lo menos heredó del productor y actor el nivel de exigencia y compromiso que pide cuando se pone en el lugar de dirigir o enseñar.

Así lo reveló el mismo Adrián Suar, cuando contó que durante la grabación del último video en el que ella le muestra los pasos de baile a seguir, la nena no quedó conforme con su performance y le hizo un duro reproche.

En una nota que le dio a Alejandro Guatti para Intrusos en el espectáculo (América TV) junto a Diego Peretti por el estreno de la obra teatral Inmaduros, en El Nacional, Adrián se hizo un tiempo para hablar de sus hijos.

Adrián Suar y Diego Peretti encabezan la obra Inmaduros que ayer arrancó su temporada veraniega en El Nacional

Margarita, de 9 años, es muy histriónica como sus padres y le gusta mucho bailar. Así se puede ver en los videos que el actor suele compartir en su cuenta de Instagram. Pero algo pasó en una de las últimas grabaciones que a Margarita no le gustó, y Suar quedó en off side.

Cuando Guatti le señaló que se lo ve en un rol distinto a partir de los videos que hace con su hija y luego comparte en sus redes, Suar reveló que lo hacen desde hace mucho tiempo. “¡Hay uno en el que baila que es fantástico!”, intervino Peretti entre risas, mientras Suar hizo gestos de guardarse el comentario. “Hay muchas buenas críticas en las redes sociales”, destacó por su parte el movilero. “¿Si? Sobre todo del baile. Es que es lo mío”, atinó a decir el actor, pero luego se sinceró.

“Mi hija me lastimó porque no le gustó. Me dijo que la hice quedar mal el otro día, con el último video que ella me arengaba para Navidad. Me dijo que a ella yo la hice quedar mal porque ella enseña muy bien”, remató Suar, y reveló que, ante el enojo de la pequeña, terminó pidiendo disculpas.

Adrián Suar en uno de los tantos bailes que suele compartir con su hija de 9 años, Margarita Instagram: @elchuecosuar

Papá orgulloso

Adrián también habló de su hijo Tomás, fruto de su relación con Araceli González. Y la pregunta de Guatti fue por el lado de la revelación que Toto hizo el año pasado en PH Podemos Hablar, sobre el episodio de abuso que sufrió cuando era niño por parte de un conocido.

“¿Cómo lo viviste vos?”, quiso saber el movilero. “Mirá, como es Toto. Con la valentía que contó lo que contó, y como es él. Él es muy relajado. Un pibe muy honesto, así como lo vieron, así es en la vida”, destacó. Luego, dijo que se sintió orgulloso de su hijo y destacó la nueva generación de jóvenes: “Toto es un pibe así, como son la mayoría de la generación de estos chicos. Son así, muy auténticos. Es una generación muy linda”.

Diego Peretti y Adrián Suar

El duro testimonio de Tomás

En octubre de 2021 Toto Kirzner fue uno de los invitados a PH y durante el juego en el que hay que avanzar al punto de encuentro cuando uno se siente identificado con la consigna, el actor abrió su corazón y contó que fue abusado sexualmente cuando tenía 7 años, en dos oportunidades, por el mismo hombre.

“Hay un Toto de siete años al que en determinada situación le hubiese dicho: ‘No hace falta ver a tu amigo hoy, lo podés ver otro día’. Le insistiría en que lo puede ver mañana o esperar unos días más”, empezó contando el joven, de 23 años.

Fue entonces cuando, visiblemente nervioso reveló: “En dos oportunidades abusaron de mí. No sé ni cómo se dice ni cómo se anuncia. Mi familia lo sabe, por supuesto”, aclaró.

Tomás "Toto" Kirzner, actor como su padres Alejandro Guyot - LA NACION

El hijo de Suar y González enmarcó el primer episodio en un día en el que se escapó de su casa en un country para ir hasta la de un amigo suyo porque su familia no lo había querido llevar. “Estaba empecinado con llegar a la casa de mi amigo cuando me lo encuentro a él (un hombre que trabajaba en una casa del barrio privado), que lo tenía de vista por haberlo cruzado en un par de oportunidades. Estaba con un rastrillo del lado de la calle y me empezó a hablar. No se por qué pero en un momento sentí que se empezó a oscurecer todo y yo me quería ir. Me empecé a alejar, él lo empieza a notar y finalmente ocurre”, contó a corazón abierto. “No voy a entrar en detalles porque es horroroso”, aclaró.

Toto explicó que debió cruzarse en varias oportunidades m{as con su abusador porque frecuentaba los mismos lugares que él y todos lo conocían y saludaban. “Me acuerdo que me fui corriendo y llorando, no sabía a quién decirle. No lo vi más por un tiempo pero después volvió. El lugar en donde vivía terminó siendo una pesadilla”, confesó. Y agregó: “Ocurrió una segunda vez y después nunca más”.

Tras esta valiente revelación, el actor explicó que primero lo pudo hablar con sus amigos y, luego, con sus padres. A su vez, confió que esta situación unió a Adrián y Araceli para ver juntos cómo lo abordarían.