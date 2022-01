El mal momento de Araceli González: un hombre quiso entrar a su casa y Fabián Mazzei debió detenerlo

Araceli González se llevó este martes un gran susto por partida doble mientras se encontraba en su casa, ubicada en un conocido barrio privado de la Zona Norte de la provincia de Buenos Aires. Y, a pesar de que hubiese preferido mantener el hecho en privado, decidió contar en su cuenta de Instagram lo ocurrido para llevar tranquilidad a los otros propietarios del lugar.

“Lamentablemente, trascendió algo que pasó en mi casa por la mañana y la noche; y lo que se dijo en un diario local no es real: no fue un robo y no atropellaron a la seguridad de donde vivo” , comenzó explicando la actriz de Nano en una seguidilla de historias que le dedicó al hecho.

“ Tuvimos un episodio en mi domicilio, por medio de una confusión. Desde la guardia llamaron a mi celular y al de [Fabián] Mazzei para avisarnos que quería ingresar alguien con el mismo nombre de la persona que estábamos esperando, que es la que hace el mantenimiento de riego donde vivo. Por esa equivocación, esa persona ingresó y pasamos un mal momento ”, indicó.

Esa persona no solo no era quien ellos esperaban sino que era un desconocido. “Él solo quería verme. Obviamente, Mazzei habló coloquialmente con él; le explicó que yo no estaba y no podía verme”, siguió su relato. “Inmediatamente, hablamos con la seguridad de Highland Park y actuaron rápido. Esto lo cuento para tranquilizar a la comunidad que vive aquí, porque por medio de las noticias podemos inquietar a una sociedad” , afirmó.

Y para dejar en claro que esa primera “intrusión” no pasó a mayores, reforzó: “Automáticamente, mientras Fabi abordaba a esa persona que no conocíamos e ingresó por equivocación, yo llamé a la seguridad y de manera tranquila lo escoltaron a la puerta, hasta el taxi en el que había venido”.

Sin embargo, horas después el mismo hombre intentó nuevamente ingresar al domicilio de la pareja de actores. “Después, volvió a las 22 y ahí actuó la policía, como corresponde. Pero no hubo violencia, solo un momento de tensión, un disgusto, un susto, pero por suerte se manejó todo bien” , indicó.

Según informó el sitio Pilar a diario, fuentes policiales indicaron que el intruso era un hombre de 50 años, identificado con el nombre de Marcelo, oriundo del barrio porteño de Palermo. El hombre habría llegado en las dos oportunidades a bordo de un taxi.

Sobre el segundo intento, el portal informó que, al ser alertados, se hicieron presentes en el lugar “efectivos de la comisaría Pilar 7ma. que detuvieron al sujeto para trasladarlo a la dependencia policial” y que “por orden del fiscal interviniente, Gonzalo Agüero, a cargo de la UFI Nro. 4 de Pilar, se ordenó que se le realicen pericias psiquiátricas”.

Un barrio con historia

Desde los años 90, aquel barrio privado de 262 hectáreas es uno de los favoritos de los ricos y famosos. En 1997, LA NACION publicó el artículo “El lugar donde la política reposa, pero no descansa”, dedicado a aquel country, habitado por unas setecientas familias. “Cuenta la leyenda de Highland, uno de los primeros countries construidos en el norte del Gran Buenos Aires, que Carlos Corach apeló a los helicópteros para llegar a su casa a tiempo. Claro está, le trajo sus problemas”, cuenta la autora de la nota. Además de Corach, vivían en aquel momento otros funcionarios menemistas, empresarios y reconocidos economistas.

Con el correr de los años, además de González y Mazzei, otros famosos decidieron mudarse a aquel barrio privado, entre ellos Ezequiel “Pocho” Lavezzi -quien fue víctima del robo de dinero, electrodomésticos y objetos de valor-; la actriz Laura Novoa; el actor y productor televisivo Pablo Codevilla y el músico Alejandro Lerner, entre otros. También la escritora Claudia Piñeiro, quien dice la leyenda se inspiró en la idiosincrasia de sus habitantes para escribir su exitosa novela, trascurrida en los años 90, Las viudas de los jueves.