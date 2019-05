Gardiner y la pesadilla del pollo de Donald Trump

Un europeo muy británico Crédito: Flickr / Quincena Musical

El maestro inglés, que dirigirá en noviembre en el Colón, se quejó por los efectos del Brexit

El Brexit, cuya actualidad se renovó con el anuncio en estos días de la renuncia de la primera ministra Theresa May, no afecta únicamente el panorama político. También la música se ve afectada. Como prueba bastan las declaraciones del maestro John Eliot Gardiner, una de las estrellas invitadas este año al Teatro Colón (cerrará en noviembre el ciclo de Grandes Intérpretes Internacionales). En una entrevista que concedió para el sitio alemán BR Klassik, Gardiner, tras reivindicar el poderío revolucionario de la obra de Joseph Haydn y extenderse sobre Robert Schumann, apuntó a la política del Brexit y a sus efectos en el mundo de la música clásica. Entre otras cosas, dijo que no sabrá cómo va a transportar a los músicos de ida y de vuelta de Europa después de que el Reino Unido se separe de la Unión Europea. La conclusión fue más terminante: "Para un granjero es todavía peor. Me da miedo recibir de Estados Unidos productos antibiológicos y antiecológicos. Un pollo de Donald Trump: eso es una pesadilla".

Tramoyas: qué está pasando en la clásica y la danza

Chile

La casa de los espíritus se baila

El best seller de Isabel Allende, la escritora viva más vendida en español, tendrá su versión para ballet en Santiago de Chile en septiembre. Será para la gala oficial de fiestas patrias, desde el 11 de septiembre, con coreografía del argentino Eduardo Yedro ("radicado" en el Teatro Municipal de Santiago), que se animó a poner en escena La casa..., con música de José Luis Domínguez.

Cancelación

Jonas Kaufmann, fuera de (casi) todo

El tenor alemán suspendió su participación en el Jubiläumskonzert por los 150 años de la Ópera de Viena (ya hubo saludos de otras figuras, entre ellos, Daniel Barenboim) y lo reemplazará Roberto Alagna. Además, Kaufmann canceló la actuación en una Tosca en París. La explicación, en sus propias palabras, fue un acceso de tos, del que no pudo recuperarse a tiempo.

Lazos de sangre

Mehta por mehta, una novela familiar

El 16 de junio (día en que transcurre la novela Ulises, de James Joyce) será un día especial no solamente por eso. En el maravilloso Musikverein de Viena (la mejor sala sinfónica del mundo, la más ascéticamente hermosa), el muy buen contratenor Bejun Mehta cantará arias de Mozart. La curiosidad es que el director será Zubin Mehta, primo del padre de Bejun.

Estados Unidos

La crisis o el fin de una era periodística

Con más de medio siglo de historia, la revista Ballet Review anunció que dejará de publicarse. Pequeña empresa sin fines de lucro, durante 54 años publicó noticias, análisis, críticas y reseñas de danza. Financiada por sus suscriptores y con un equipo ad honorem que se hizo mayor, y con las mismas condiciones, no obtuvo relevo. Fue "un trabajo de amor", expresó el comunicado.