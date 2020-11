La bailarina Mora Godoy decidió cerrar su escuela de danzas tras 10 meses de inactividad. Aunque aclaró que sigue apoyando al Gobierno, lanzó duras críticas: "Hay funcionarios que no tienen sensibilidad" Fuente: Archivo

A raíz de la parálisis de actividades que provocó la pandemia de coronavirus, Mora Godoy resolvió cerrar su escuela de danzas. La decisión llegó después de 10 meses sin clases. Además, rematará algunas piezas de su vestuario.

La bailarina de tango compartió la noticia en el programa Informados de todo (América TV) con una gran tristeza: "Acá viví un montón de cosas. Es mi lugar de ensayo, de creación. Está todo el vestuario de mi carrera. Es muy duro y difícil, pero para poder seguir adelante tengo que desprenderme de él y rematar gran parte del vestuario que sé que muchos bailarines lo pueden necesitar".

En relación con su actividad laboral durante los últimos meses, contó que tuvo que suspender las clases grupales. "Dábamos clases privadas y obviamente no tuvimos ningún tipo de respuesta", detalló Godoy.

"Yo creo que hay funcionarios que funcionan bien y otros que no tienen sensibilidad y no están escuchando a los que más necesitan", criticó. Y agregó: "Nosotros no entramos en el ATP, en el IFE, no entramos en los subsidios. Turismo tuvo miles y miles de millones. Nosotros somos turismo porque vienen turistas. Hay muchos que pertenecemos a turismo y cultura pero no fuimos escuchados".

En la misma línea, la bailarina aclaró que mantiene su apoyo a la gestión de Alberto Fernández, pero con críticas: "Yo voté y apoyo absolutamente al Gobierno. Hay cosas que se pueden mejorar y cambiar, pero hay que apelar a la sensibilidad".

Por último, disparó: "Se ha repartido en turismo subsidios a gente que tuvo ingresos en dólares el año pasado. No corresponde".