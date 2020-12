Sergio Lapegue le contó a todos sus seguidores el destino que eligió para pasar año nuevo y descansar. Imagen: Instagram @bochiok

Luego de anunciar su inesperado alejamiento de la televisión y radio a causa del estrés, Sergio Lapegüe se mostró feliz desde las comodidades de un increíble hotel en Punta Cana. El periodista y conductor de televisión le había confesado que necesitaba realizar una pausa y si bien aseguró que regresaría pronto a la rutina, por el momento disfruta de volver a sentirse equilibrado.

"Llegué a trabajar enfermo. Es mi esencia. Este año fue duro. No hubo feriados. No hubo descansos. Llegué muy agotado a fin de año y tuve algunos episodios de salud. Varias veces en las últimas semanas sufrí ataques de estrés y eso hasta me obligó a dejar los noticieros a medio hacer", revelaba hace pocos días.

Aquella inesperada partida sorprendió a muchos televidentes y tras unos días de silencio, el periodista retomó sus redes sociales y le contó a su comunidad que se alojó en Bahia Principe junto a toda su familia.

"Hola amigos. Aqui estamos con la familia felices en vacaciones. Con Bochi (su mujer), Mica, Elvis (sus hijos) y Moris (su yerno). Pronto llegarán nuestros amigos y la felicidad será completa. El mar, el sol, y la colchoneta. Para mi, el combo ideal para descansar. En febrero vuelvo con todo como siempre. Muchas gracias por los comentarios tan generosos", expresó en una publicación desde las paradisíacas playas del lugar.

"Lo único que le pido al universo es que sea el 2021 mejor que este que se va. Estoy convencido que va a ser así. Soy optimista por naturaleza. Vamos a ponerle buena energía para que esto suceda", terminó por escribir en uno de los videos espontáneos que compartió.