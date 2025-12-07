La tierna reacción de la hija de Maxi López al reencontrarse con su papá en un aeropuerto
El exfutbolista retornó al viejo continente para acompañar a su pareja Daniela Christiansson, quien está a pocas semanas de dar a luz
Maximiliano López voló hacia el continente europeo, más específicamente a Genoa, Italia, para reencontrarse con su esposa Daniela Christiansson y su hija Elle, en vísperas al nacimiento de Lando, el segundo hijo de la pareja.
Luego de tomar la decisión de volver al país para sumarse al programa MasterChef Celebrity (Telefe), donde se reencontró con su expareja, Wanda Nara, el ahora empresario mostró en su cuenta de Instagram cómo fue la reacción de su hija al enterarse que volvería a verse con su papá.
“Alguien está esperando que su papi llegue de Argentina”, describió Maxi en una foto de Instagram donde se ve a la pequeña expectante ante el arribo de su padre.
Minutos después de publicarse la postal, Elle protagonizó un tierno video donde, después de esperar varios minutos, vio venir a su papá a lo lejos y salió disparada para poder abrazarlo.
“Reencuentro”, tituló Maxi López este registro fílmico donde la alegría de Elle se llevó todas las miradas. El abrazo, inmediato, generó que el contenido se viralice en las redes sociales.
A sus 41 años, el exfutbolista de River, Barcelona, entre otros, aguarda la llegada de su quinto hijo. Además de Benedicto, Valentino y Constantino, fruto del matrimonio con Wanda Nara, López armó una nueva familia junto a Christiansson, a quien conoció en el año 2014 y actualmente viven en Suiza.
Desde su llegada a su país natal, Maxi López brindó una serie de entrevistas donde se conoció parte de su historia. Un dato que reveló en los últimos días fue cuál iba a ser el nombre del bebé en camino en el programa Implacables (Canal 9).
“Se va a llamar Lando. Es un nombre inglés. A Elle, como nació en Londres, le quería poner un nombre inglés. Como era nena, lo eligió la mamá. Y ahora que salió varoncito, me toca a mí. Así que estoy un poco ansioso“, reveló el participante de MasterChef Celebrity que se ausentará en las próximas ediciones y será reemplazado por L-Gante.
Maxi López se quebró al hablar de sus hijos y Wanda Nara lo consoló
En una jornada particular de MasterChef donde los familiares de cada participante estuvieron presentes, Maxi López se quebró al aire al recordar la distancia geográfica que mantiene con sus tres hijos Benedicto, Valentino y Constantino.
Todo comenzó cuando Wanda Nara, mamá de sus hijos, le consultó: "¿Qué es lo más difícil de tener a los chicos lejos?“. Con total honestidad y sin filtros, López dijo: ”Que te la pasás extrañando”.
Al quebrarse, Wanda decidió acercarse para consolar a su expareja: “Ya no me acuerdo cuándo fue la última vez que lo abracé a Maxi”. Luego de esta broma, la mediática subrayó: “Están todos bien los chicos, eso es lo importante”.
“Trato de estar presente acá y allá, me cuesta, es difícil. Cuando estoy acá extraño a mi hija, cuando estoy allá extraño a mis hijos acá“, manifestó López, quien, luego, deslizó la posibilidad de volver a instalarse en la Argentina para estar con sus hijos mayores.
